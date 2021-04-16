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Главная Новости Политика внешняя политика У Макрона заявили, что суверенитет Украины находится под угрозой
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У Макрона заявили, что суверенитет Украины находится под угрозой

В офисе президента Франции Макрона заявили, что суверенитет Украины находится под угрозой из-за российской агрессии

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили о том, что из-за массового стягивания Россией войск к восточным границам Украины и на территорию оккупированного Крыма суверенитет нашей страны оказался под угрозой. Об этом сообщает издание "AFP".

У Макрона заявили, что суверенитет Украины находится под угрозой

Зеленский и Макрон

Сообщается, что суверенитет Украины оказался под угрозой на фоне нынешнего обострения ситуации со стороны России. Такое заявление в офисе Макрона сделали накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

В Елисейском дворце также заявили, что они работают на то, чтобы избежать обострения ситуации между Украиной и Россией и снизить напряженность. Сегодня Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проведут переговоры по поводу ситуации на Донбассе, к ним также присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину. С 2014 года ведутся мирные переговоры в нормандском формате, где Франция и Германия выступают посредниками в противостоянии между Россией и Украиной. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как нужно действовать Украине в ситуации с Донбассом.

Читайте также о санкциях США против России. 

Источник: https://censor.net/ru/n3260076


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Источник: https://news.yahoo.com/ukraine-russian-tensions-menu-paris-031946971.html
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