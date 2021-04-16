У Макрона заявили, что суверенитет Украины находится под угрозой

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили о том, что из-за массового стягивания Россией войск к восточным границам Украины и на территорию оккупированного Крыма суверенитет нашей страны оказался под угрозой. Об этом сообщает издание "AFP".

Зеленский и Макрон

Сообщается, что суверенитет Украины оказался под угрозой на фоне нынешнего обострения ситуации со стороны России. Такое заявление в офисе Макрона сделали накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Елисейском дворце также заявили, что они работают на то, чтобы избежать обострения ситуации между Украиной и Россией и снизить напряженность. Сегодня Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проведут переговоры по поводу ситуации на Донбассе, к ним также присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину. С 2014 года ведутся мирные переговоры в нормандском формате, где Франция и Германия выступают посредниками в противостоянии между Россией и Украиной. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как нужно действовать Украине в ситуации с Донбассом.

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