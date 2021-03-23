Россия несет величайшую ядерную угрозу безопасности Европы, – Британия

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Гриниченко Дима
В Великобритании заявили, что Россия несет огромную ядерную опасность всей Европе и пообещали помочь Украине в защите от российской агрессии. Об этом говорится в документе о стратегии модернизации вооруженных сил Великобритании.
Фото: Google
В документе сообщается, что Россия является источником величайшей ядерной и военной угрозы для всей безопасности Европы. Там отмечают, что россияне модернизируют вооруженные силы, а также интегрируют все сферы государственной деятельности, что делает Россию непредсказуемым противником.
Британцы заявляют, что Россия инвестирует в подводные возможности, угрожающие глубоководным кабелям, а также развивающие торпедное вооружение, которое поможет доставлять ядерный заряд к прибрежным целям.
В министерстве обороны Великобритании заявили, что Украина потеряла часть своих территорий из-за вооружённой агрессии со стороны России и пообещали помочь нашей стране вместе с союзниками по НАТО в противостоянии с Кремлем.
Речь идет о повышении военного потенциала Украины и ее вооруженных сил через взаимодействие и совместные учения с НАТО.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.
За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.
Ранее "Комментарии" сообщали, кто стоит за атакой на Офис президента.
Читайте также, что кроется за истериками российских пропагандистов про войну с Украиной.
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иван
сегодня, 11:44
Короче, война до последнего украинца. )) Хитропопые англы и саксы.