Россия несет величайшую ядерную угрозу безопасности Европы, – Британия

В Великобритании заявили, что Россия несет огромную ядерную опасность всей Европе и пообещали помочь Украине в защите от российской агрессии. Об этом говорится в документе о стратегии модернизации вооруженных сил Великобритании.

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В документе сообщается, что Россия является источником величайшей ядерной и военной угрозы для всей безопасности Европы. Там отмечают, что россияне модернизируют вооруженные силы, а также интегрируют все сферы государственной деятельности, что делает Россию непредсказуемым противником.

Британцы заявляют, что Россия инвестирует в подводные возможности, угрожающие глубоководным кабелям, а также развивающие торпедное вооружение, которое поможет доставлять ядерный заряд к прибрежным целям.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что Украина потеряла часть своих территорий из-за вооружённой агрессии со стороны России и пообещали помочь нашей стране вместе с союзниками по НАТО в противостоянии с Кремлем.

Речь идет о повышении военного потенциала Украины и ее вооруженных сил через взаимодействие и совместные учения с НАТО.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.

Ранее "Комментарии" сообщали, кто стоит за атакой на Офис президента.

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Источник: https://censor.net/ru/n3254938

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