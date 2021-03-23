logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.03.2021

BTC/USD

54812.02

ETH/USD

1695.66

LTC/USD

186.88

НБУ 23.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Россия несет величайшую ядерную угрозу безопасности Европы, – Британия
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия несет величайшую ядерную угрозу безопасности Европы, – Британия

Британцы помогут Украине защититься от агрессии России

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Великобритании заявили, что Россия несет огромную ядерную опасность всей Европе и пообещали помочь Украине в защите от российской агрессии. Об этом говорится в документе о стратегии модернизации вооруженных сил Великобритании. 

Россия несет величайшую ядерную угрозу безопасности Европы, – Британия

Фото: Google

В документе сообщается, что Россия является источником величайшей ядерной и военной угрозы для всей безопасности Европы. Там отмечают, что россияне модернизируют вооруженные силы, а также интегрируют все сферы государственной деятельности, что делает Россию непредсказуемым противником. 

Британцы заявляют, что Россия инвестирует в подводные возможности,  угрожающие глубоководным кабелям, а также развивающие  торпедное вооружение, которое поможет доставлять ядерный заряд к прибрежным целям.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что Украина потеряла часть своих территорий из-за вооружённой агрессии со стороны России и пообещали помочь нашей стране вместе с союзниками по НАТО в противостоянии с Кремлем. 

Речь идет о повышении военного потенциала Украины и ее вооруженных сил через взаимодействие и совместные учения с НАТО.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, несмотря на многочисленные доказательства. 

Ранее "Комментарии" сообщали, кто стоит за атакой на Офис президента.

Читайте также, что кроется за истериками российских пропагандистов про войну с Украиной.



Источник: https://censor.net/ru/n3254938


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971859/_CP_411__-_Defence_in_a_competitive_age.pdf
Теги:
comments

Обусуждения

иван

сегодня, 11:44

Короче, война до последнего украинца. )) Хитропопые англы и саксы.

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ