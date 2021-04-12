У Зеленского не исключают, что Россия пойдет в наступление на Донбассе

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МЕНЮ
Гриниченко Дима
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала ситуацию с обострением на Донбассе и возможностью широкомасштабной военной агрессии России. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории.
Президент Зеленский на Донбассе
По ее словам, Россия может пойти в наступление на Украину и такой вариант нельзя исключать полностью. В то же время она отметила, что ситуацию необходимо оценивать спокойно и не паниковать. Мендель заявила, что россияне сосредоточили на границах с Украиной более 40 тысяч военных и столько же на территории временно оккупированного Крыма.
Она подчеркнула, что Россия уже наступала в 2014 году, однако не стоит поддаваться панике и нагнетать обстановку. Информацию российской пропаганды о том, что Украина якобы готовит наступление на Донбассе пресс-секретарь Зеленского назвала фейком. Мендель отметила, что Украина добивается переговоров в нормандском формате и будет сохранять движение к миру при помощи дипломатических рычагов.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма в марте 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о переговорах России и Германии по поводу Донбасса.
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