У Зеленского не исключают, что Россия пойдет в наступление на Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала ситуацию с обострением на Донбассе и возможностью широкомасштабной военной агрессии России. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории.

Президент Зеленский на Донбассе

По ее словам, Россия может пойти в наступление на Украину и такой вариант нельзя исключать полностью. В то же время она отметила, что ситуацию необходимо оценивать спокойно и не паниковать. Мендель заявила, что россияне сосредоточили на границах с Украиной более 40 тысяч военных и столько же на территории временно оккупированного Крыма.

Она подчеркнула, что Россия уже наступала в 2014 году, однако не стоит поддаваться панике и нагнетать обстановку. Информацию российской пропаганды о том, что Украина якобы готовит наступление на Донбассе пресс-секретарь Зеленского назвала фейком. Мендель отметила, что Украина добивается переговоров в нормандском формате и будет сохранять движение к миру при помощи дипломатических рычагов.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о переговорах России и Германии по поводу Донбасса.

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