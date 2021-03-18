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У Байдена рассказали, что будут делать с Путиным

Россия будет отвечать за свои действия

сегодня, 11:35
Автор:

Гриниченко Дима

В администрации нового президента США Джо Байдена сообщили о том, что они будут выстраивать новую модель отношений между Штатами и Россией, заявив, что Белый дом будет вести прямолинейную политику. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 17 марта.

У Байдена рассказали, что будут делать с Путиным

Фото: USA Today

По ее словам, в Белом доме видели сообщения о том, что Россия отозвала своего после в США Анатолия Антонова для консультаций после того, как президент Джо Байден назвал убийцей президента РФ Владимира Путина. 

Она отметила, что администрация Джо Байдена будет иначе подходить к отношениям с Россией, чем это делала администрация Дональда Трампа. Псаки сказала, что они будут вести прямолинейную политику в сферах, которые вызывают обеспокоенность у Белого дома. Пресс-секретарь подчеркнула, что РФ будет нести ответственность за все свои действия.

Одновременно Псаки отметила, что Кремль и Белый дом могут сотрудничать по вопросам, которые несут взаимный интерес странам. Примирим такого сотрудничества она назвала продление договора о сокращении стратегических вооружений. 

Справка: Джо Байден был избран президентом США на выборах в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, занят этот пост в возрасте 78 лет.

17 марта в интервью журналисту ABC на вопрос, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина, Байден ответил утвердительно.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как будет проходить экзамен по украинскому языку для госслужащих.

Читайте также, что будут обсуждать США и Китай. 


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