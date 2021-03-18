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Как будет проходить экзамен по украинскому языку для госслужащих — опубликовано образец

Экзамен по украинскому языку будет состоять из двух частей: письменной и устной

сегодня, 09:25
Автор:

Кириєнко Анна

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала образец испытательной работы, которая с 16 июля 2021 станет обязательной для поступления на государственную службу. Образец размещен на сайте Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Как будет проходить экзамен по украинскому языку для госслужащих — опубликовано образец

Экзамен для чиновников: как будет проходить экзамен по украинскому языку. Фото: zikua.tv

Экзамен будет состоять из письменной и устной части. Письменная часть делится на три блока: "Культура речи", "Чтение" и "Письмо".

"Культура речи" состоит из 24 тестовых заданий, "Чтение" — с 20 тестов. Все задания тесно связаны с деловой сферой.

Тесты будут проверять способность будущего чиновника свободно и грамотно выражать свои мысли на государственном языке, соблюдать действующее правописание и критически осмысливать прочитанную информацию.

После тестов в блоке "Письмо" кандидаты должны выполнить развернутое задание. Сначала им надо будет послушать аудиозапись. После этого претендентам дается время, чтобы написать пересказ услышанного и высказаться по поднятой теме. Размер текста — от 100 слов.

И последний этап — "Говорение". В этой части кандидат на должность госслужащего должен показать свои коммуникативные навыки. Причем разговор не имеет привязки к определенной профессиональной теме. Экзаменатор будет оценивать логичность мыслей, умение поддержать разговор, грамотность и правильность произношения. Продлится последняя часть до 20 минут.

Если кандидат успешно сдает экзамен, он получает сертификат и может претендовать на государственные должности.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде загорелся пульт голосования. Как это случилось, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что Алексей Арестович скандально отреагировал на просьбу гражданина перевести пост в Фейсбуке на украинский язык. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/news/zrazok-ispytova-robota.pdf
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