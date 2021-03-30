У Байдена пообещали поддержать Украину и Зеленского

В администрации нового президента США Джо Байдена сделали важное заявление насчет отношений с Украиной и президента Владимира Зеленского. Данный вопрос обсуждали во время телефонного разговора глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден. Фото: ABC

В Белом доме заявили, что собираются оживить взаимоотношения с Украиной и поддержать президента нашей страны Владимира Зеленского. Также пресс-служба американской администрации сообщила, что стратегическое партнерство будет восстановлено для того, чтобы поддержать план Владимира Зеленского по реформам.

Во время телефонного разговора Салливан сказал Ермаку, что администрация Байдена собирается оживить сотрудничество между Украиной и США для поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией. Телефонный разговор между Салливаном и Ермаком состоялся 29 марта. Во время него чиновники обсуждали обострение ситуации на Донбассе, планы Украины по поводу вступления в НАТО, а также проведение реформ в Украине.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.

Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. Он неоднократно заявлял о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Путина пожаловались на Зеленского по поводу войны на Донбассе.

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