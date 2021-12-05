Турецкий фактор в российско-украинском конфликте: может ли Эрдоган помирить Москву и Киев

Анкара готова создать площадку для диалога между Москвой и Киевом, и благодаря позитивным отношениям с ними, предпринять шаги по недопущению эскалации. Об этом заявил спикер президента Турции – Ибрагим Калын, подтвердив соответствующие намерения Реджепа Эрдогана. Каковы шансы, что турецкий фактор может сыграть важную роль в попытках урегулировать конфликт? Своими прогнозами на этот счет в интервью порталу "Комментарии" поделились наши эксперты.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty images

Власти Турции за счет повышенного внимания к данному направлению, вероятно, пытаются создать противовес российской политике на Кавказе

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула отмечает:

"Заявление Ибрагима Калына подтверждает реальный интерес Турции к возможному посредничеству между Украиной и Россией. Это не удивительно – учитывая, что возможная эскалация украино-российского конфликта непосредственно затронет интересы Анкары в Черноморском регионе. Также стоит учитывать, что власти Турции за счет повышенного внимания к данному направлению, вероятно, пытаются создать противовес российской политике на Кавказе. Россия получает всё больший контроль над Арменией – и таким образом может контролировать процесс потенциального армяно-турецкого урегулирования. В этих условиях в интересах Анкары получить дополнительное влияние по другим вопросам, имеющим важность для Москвы. Посредничество в российско-украинских отношениях может стать для Турции полезным активом в данном контексте".

Не стоит, однако, думать, акцентирует эксперт, что преследующая свои интересы Турция становится для Украины ненадежным партнером.

"Уровень украино-турецких отношений, крымскотатарский фактор, а также основополагающие принципы современной внешней политики Турции (которая стремится продемонстрировать свою силу в региональной политике) делают турецкое посредничество вполне приемлемым для Киева вариантом. В конце концов, Украина готова к любым форматам международного взаимодействия, которые позволят защитить ее суверенитет и восстановить территориальную целостность дипломатическими средствами", – поясняет Николай Замикула.

Он также отмечает, что с точки зрения России – Турция также теоретически является приемлемым посредником.

"Именно Анкара из всех стран евроатлантического сообщества имеет достаточно высокий уровень отношений с РФ, несмотря на противоречия по многим вопросам, – напоминает эксперт. – Однако на практике складывается ощущение, что Кремль в посредничестве Турции не заинтересован. Российские официальные лица уже заявили, что не видят смысла менять существующие (и – говоря откровенно – недееспособные) форматы на новый. При этом Россия не желает признавать себя стороной в конфликте с Украиной. Российские власти рассматривают украинский кейс в качестве основы для переговорного процесса о разделе сфер влияния в Европе с другими игроками, которые выступали бы в качестве олицетворения коллективного Запада (в первую очередь – США) . Именно такую "крупную рыбу" Москва хочет затянуть в переговорный процесс (вероятно – неформальный и непубличный). Конструктивное – с точки зрения достижения реального урегулирования в региональном формате – предложение Турции, вероятно, РФ не заинтересует".

Турция может заменить Беларусь в качестве посредника на переговорах между Киевом и Москвой

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан считает, что в предложении Анкары выступить в качестве посредника на переговорах Москвы и Киева по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта и предоставить свою территорию для встреч, есть рациональное зерно. И оно, по его словам, состоит в том, что минскую переговорную площадку (по Донбассу) пора закрывать и переносить в другое место.

"Беларусь превращается не просто в союзника Кремля, а в один из субъектов Российской Федерации. При нынешних обстоятельствах дальнейшие поездки украинкой делегации в Минск будут выглядеть как легитимизация режима Лукашенко", – поясняет Александр Курбан.

По его мнению, интерес Турции выступить в качестве посредника на переговорах между Киевом и Москвой – очевиден.

"Формируя вокруг себя союз тюркских стран и народов, Анкара превращается в мощный геополитический центр. И уже очень скоро сможет на равных соперничать с США и Китаем. Потянув на себя инициативу в решении спора РФ с Украиной и ее западными союзниками, Турция получит дополнительные преференции и возможно даже подвинет ЕС со второго места (после США) в списке союзников Украины, – отмечает Александр Курбан. – Что в этой ситуации получит Украина? В плане решения конфликта – ровным счетом ничего. Пока у России есть средства вести войну, она будет пытаться подчинить себе Украину. И никакое посредничество Анкары в этом вопросе не изменит ситуацию. Ну, а украинской стороне точно настало время сменить Минск как площадку переговоров. И Анкара – не самый плохой вариант. Впрочем, это будет (если будет) чисто логистическое решение, направленное на улучшение психологического климата и бытовых условий. Не больше".

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