Эрдоган готов стать посредником между Зеленским и Путиным: что думают эксперты

Турецкий президент Реджеп Эрдоган по пути на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде заявил, что готов стать посредником в диалоге между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперты прокомментировали эти намерения для издания "Комментарии".

Реджеп Тайип Эрдоган - фото из открытых источников

Именно Турция является не совсем желательным посредником для РФ. Ведь очень многие турки до сих пор считают Крым исконно турецкой и мусульманской территорией

По словам директора Международного института политической философии, политического аналитика Виктора Савинова, чтобы быть посредником в переговорах между двумя сторонами, необходимо, чтобы эти стороны сами хотели прийти к соглашению. Или у них была такая возможность.

"Между тем, переговорный процесс, который продолжается уже более семи лет, показывает, что Россия и Украина не могут прийти к общему знаменателю. Коммуникация между российскими и украинскими дипломатическими корпусами практически невозможна, поскольку в основе мышления сторон лежат совершенно разные принципы, концепции и идеологии. Различия в позиции двух стран настолько разительны, что те же Германия, Франция, которые брали на себя функции посредников, не могут найти точек соприкосновения между Украиной и Россией", – отмечает Виктор Савинов.

При этом, продолжает он, если у европейских государств в украино-российской войне не существует каких-либо ярко выраженных интересов, то Турция имеет таких как минимум два.

"Во-первых, внутриполитическая обстановка в Турции в последнее время резко обострилась. И президенту страны желательно опять сыграть роль султана – и показать политическую значимость турецкого государства. Во-вторых, я не зря вспомнил султана. Еще в 18-м веке Крым был турецким. И соответственно, именно Турция является не совсем желательным посредником для РФ. Ведь очень многие турки до сих пор считают Крым исконно турецкой и мусульманской территорией", – поясняет Виктор Савинов.

Если предложение Эрдогана будет принято, это расширит возможности для украинской дипломатии, которая в лице президента Турции получает еще одного влиятельного участника региональной политики

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что Минск как переговорная площадка для Украины уже неприемлем. Виной тому – действия белорусского режима во главе с Лукашенко. Это и фактическое его самопровозглашение президентом, и жесткое подавление акций протеста, и стремительное сближение с РФ, и антиукраинские выпады, и миграционный кризис.

"И вот для украинской стороны в Минской группе появился запасной аэродром – Анкара или Стамбул. Если Турция говорит, что может быть посредником, то мы, хотя бы, понимаем, куда можем перенести переговорную площадку. Конечно, хотелось бы, чтобы это была Европа, но поскольку Европа может быть не совсем удобна Путину (как и он ей), теоретически такой площадкой могла бы стать Турция", – считает Сергей Таран.

Впрочем, по его мнению, вряд ли появление нового посредника (переговорщика) что-то принципиально изменит.

"Россия не хочет идти ни на какие переговоры. И сейчас из уст путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова мы уже услышали негативную реакцию на предложение президента Турции. Хоть, если оно будет принято, это расширит возможности для украинской дипломатии, которая в лице Эрдогана получает еще одного влиятельного участника региональной политики. Он хоть и предлагает себя в качестве посредника, но мы понимаем турецкую позицию по Крыму. И понимаем, что это будет проукраинская позиция", – подчеркивает эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что РФ стремится сорвать евроатлантические стремления Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!