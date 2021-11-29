logo

BTC/USD

57077.76

ETH/USD

4324.57

LTC/USD

200.11

USD/UAH

27.44

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Эрдоган рассказал, как Турция может помочь добиться мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган рассказал, как Турция может помочь добиться мира в Украине

Эрдоган готов помочь найти компромисс Зеленскому с Путиным

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником в диалоге между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает издание "Комментарии", об этом турецкий президент заявил по пути на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, пишет "Украинская правда".

Эрдоган рассказал, как Турция может помочь добиться мира в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: middleeastmonitor

Эрдоган отметил, что официальная Анкара не меняла своей позиции. Турция поддерживает восстановление территориальной целостности Украины. Мир должен наступить в Украине. Главное, на чем настаивает Турция, это то, что должны учитываться права крымских татар. 

По словам президента Турции, контакты с Россией продолжаются. Этот вопрос уже обсуждался неоднократно. Реджеп Эрдоган отметил, главное добиться, чтобы в регионе не начались боевые действия и наконец-то наступил мир. В этом вопросе Турция готова предложить свои услуги, как посредник. Именно поэтому Турция сегодня имеет хорошие, дружеские отношения, как с Россией, так и с Украиной. Эрдоган отметил, что он также не против, чтобы помочь Египту и Израилю найти понимание и прекратить враждовать.

Читайте на портале "Комментарии" – украинский политолог Олеся Яхно считает, что ЕС и НАТО наконец-то выступили единым фронтом в вопросах Украины и Беларуси. Урсула фон дер Ляйен, и Йенс Столтенберг заявили об общих вызовах на восточных границах Запада.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у Зеленского надеются, что Турция позволит Украине верифицировать поставки природного газа. В разговоре президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана эта тема стала ключевой.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/29/7315598/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!