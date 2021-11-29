Эрдоган рассказал, как Турция может помочь добиться мира в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником в диалоге между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает издание "Комментарии", об этом турецкий президент заявил по пути на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, пишет "Украинская правда".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: middleeastmonitor

Эрдоган отметил, что официальная Анкара не меняла своей позиции. Турция поддерживает восстановление территориальной целостности Украины. Мир должен наступить в Украине. Главное, на чем настаивает Турция, это то, что должны учитываться права крымских татар.

По словам президента Турции, контакты с Россией продолжаются. Этот вопрос уже обсуждался неоднократно. Реджеп Эрдоган отметил, главное добиться, чтобы в регионе не начались боевые действия и наконец-то наступил мир. В этом вопросе Турция готова предложить свои услуги, как посредник. Именно поэтому Турция сегодня имеет хорошие, дружеские отношения, как с Россией, так и с Украиной. Эрдоган отметил, что он также не против, чтобы помочь Египту и Израилю найти понимание и прекратить враждовать.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у Зеленского надеются, что Турция позволит Украине верифицировать поставки природного газа. В разговоре президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана эта тема стала ключевой.





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