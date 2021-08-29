Три часа обстрелов, десять пострадавших: с чем связано обострение на Донбассе

Суббота, 28 августа, стала не только очередной годовщиной кровавой Иловайской трагедией, но и очередным днем масштабной эскалации ситуации на Донбассе. С оккупированных территорий около трех часов подряд обстреливали Авдеевку, десятеро украинских защитников получили различные увечья. "Комментарии" решили узнать у экспертов, с чем связано обострение на Донбассе, почему это происходит именно сейчас и чего ожидать дальше.



28 августа стало одним из самых "жарких" дней на фронте Донбасса. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"На фоне кризиса в Афганистане внимание к Донбассу снизилось"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что для обострения на Донбассе есть несколько причин.

"Первая и главная — попытка надавить на Зеленского с целью добиться уступок вроде имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Поскольку Зеленский в Париже в декабре 2019-го письменно обязался это сделать, на Украину будут давить и другие представители нормандской четверки. Вторая причина — кризис в Афганистане, на фоне которого внимание к ситуации на Донбассе снизилось", — поясняет Александр Леонов.

По его словам, у Путина есть мотив и максимально "испортить" 30 годовщину Независимости и ответить на "Крымскую платформу".

"Кроме этого, это может быть проверка боеспособности ВСУ. Очевидно, что в Кремле знают о том, что уже есть задолженности даже по выплате боевых в ООС. И очевидно, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности Верховного главнокомандующего принимать решение по жесткому ответу на акты агрессии. Вряд ли молчание Зеленского остановит террористов", — отмечает эксперт.

"РФ ищет слабые места в украинской обороне"

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", обращает внимание, что обстрелы идут практически по всей линии фронта, от Троицкого на Луганщине, Авдеевки и Красногоровки, то есть вокруг Донецка, до Широкиного в Приазовье. И это похоже на поиск слабых мест в нашей обороне.

"Огонь прицельный, с расчетом на нанесение потерь личному составу наших войск для провоцирования эскалации. Чтобы опять обвинить Украину в "срыве перемирия" и "отсутствии желания достичь мира". Возможно, у Кремля есть и политический расчет: путем военного давления заставить Зеленского сделать вопрос войны на Донбассе главным пунктом грядущих переговоров в Вашингтоне и посмотреть на публичную реакцию американцев", — отмечает Петр Бурковский.

По мнению аналитика, если реакция будет слабой и Украине не предложат ничего существенного, Россия продолжит наращивать давление на фронте, а через свои СМИ и пророссийских политиков в оппозиции и в окружении Зеленского — продвигать идею "компромиссного решения" по Донбассу.

"Если же американцы решаться на существенную помощь Украине, например в модернизации ПВО и авиации, комплектующих для дронов и больше совместных учений в 2021-2022 гг., тогда перед Кремлем встает выбор, — считает Петр Бурковский. — Или использовать учения "Запад 2021" для новой военной тревоги, с подготовкой к вторжению, как в апреле. Или подождать до зимы, чтобы "поэкспериментировать" с экономическим давлением — снижением поставок газа и угля в Украину".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменится железнодорожное сообщение в Донецкой и Луганской областях из-за участившихся обстрелов боевиков. Подробности — в нашем материале.

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