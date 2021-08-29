Три часа обстрелов, десять пострадавших: с чем связано обострение на Донбассе

Суббота, 28 августа, стала не
только очередной годовщиной кровавой Иловайской трагедией, но и очередным днем
масштабной эскалации ситуации на Донбассе. С оккупированных территорий около
трех часов подряд обстреливали Авдеевку, десятеро украинских защитников
получили различные увечья. "Комментарии" решили узнать у экспертов, с чем
связано обострение на Донбассе, почему это происходит именно сейчас и чего
ожидать дальше.
28 августа стало одним из самых "жарких" дней на фронте Донбасса. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
"На фоне кризиса в Афганистане внимание к
Донбассу снизилось"
Исполнительный директор в Центре прикладных
политических исследований "Пента", политический эксперт Александр
Леонов считает, что для обострения на Донбассе есть несколько причин.
"Первая и главная — попытка надавить на
Зеленского с целью добиться уступок вроде имплементации формулы Штайнмайера в
украинское законодательство. Поскольку Зеленский в Париже в декабре 2019-го
письменно обязался это сделать, на Украину будут давить и другие представители
нормандской четверки. Вторая причина — кризис в Афганистане, на фоне которого
внимание к ситуации на Донбассе снизилось", — поясняет Александр Леонов.
По его словам, у Путина есть мотив и максимально
"испортить" 30 годовщину Независимости и ответить на "Крымскую платформу".
"Кроме этого, это может быть проверка
боеспособности ВСУ. Очевидно, что в Кремле знают о том, что уже есть
задолженности даже по выплате боевых в ООС. И очевидно, что дальнейшее развитие
событий будет зависеть от способности Верховного главнокомандующего принимать
решение по жесткому ответу на акты агрессии. Вряд ли молчание Зеленского
остановит террористов", — отмечает эксперт.
"РФ ищет слабые места в украинской обороне"
Петр Бурковский, аналитик Фонда
"Демократические инициативы имени Илька Кучерива", обращает внимание,
что обстрелы идут практически по всей линии фронта, от Троицкого на Луганщине,
Авдеевки и Красногоровки, то есть вокруг Донецка, до Широкиного в Приазовье. И
это похоже на поиск слабых мест в нашей обороне.
"Огонь прицельный, с расчетом на нанесение
потерь личному составу наших войск для провоцирования эскалации. Чтобы опять
обвинить Украину в "срыве перемирия" и "отсутствии желания
достичь мира". Возможно, у Кремля есть и политический расчет: путем
военного давления заставить Зеленского сделать вопрос войны на Донбассе главным
пунктом грядущих переговоров в Вашингтоне и посмотреть на публичную реакцию
американцев", — отмечает Петр Бурковский.
По мнению аналитика, если реакция будет слабой
и Украине не предложат ничего существенного, Россия продолжит наращивать
давление на фронте, а через свои СМИ и пророссийских политиков в оппозиции и в
окружении Зеленского — продвигать идею "компромиссного решения" по
Донбассу.
"Если же американцы решаться на существенную
помощь Украине, например в модернизации ПВО и авиации, комплектующих для дронов
и больше совместных учений в 2021-2022 гг., тогда перед Кремлем встает выбор, —
считает Петр Бурковский. — Или использовать учения "Запад 2021" для
новой военной тревоги, с подготовкой к вторжению, как в апреле. Или подождать
до зимы, чтобы "поэкспериментировать" с экономическим давлением —
снижением поставок газа и угля в Украину".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменится железнодорожное сообщение в Донецкой и Луганской областях из-за участившихся обстрелов боевиков. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, почему, по мнению Петра Порошенко, в свое время стала возможной аннексия Крымского полуострова и война на Донбассе. Свое мнение по этому поводу также высказал и третий президент Украины Виктор Ющенко.
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