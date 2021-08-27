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Главная Новости Политика внешняя политика Порошенко объяснил, почему оккупировали Крым и началась война на Донбассе
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Порошенко объяснил, почему оккупировали Крым и началась война на Донбассе

По мнению пятого президента, некоторые провластные лица были слишком толерантны к навязыванию российских нарративов Украине

сегодня, 13:29
Автор:

Вечканова Елена

На протяжении восьми из тридцати независимых лет существования Украины на востоке страны продолжаются военные действия. По словам пятого президента Петра Порошенко, в том, что агрессия России стала возможна, виновато попустительство предыдущей власти насчет навязывания "московских" нарративов, сообщает "Украинская правда".

Порошенко объяснил, почему оккупировали Крым и началась война на Донбассе

Порошенко назвал причины аннексии Крыма и войны на Донбассе. Фото: АПУ

Порошенко считает, что Украина долгое время находилась под влиянием отдельных ценностных, а также культурных и экономических идей родом из РФ. То, что сразу после оккупации Крымского полуострова российскую навалу не удалось остановить, он связывает с ужасным состоянием отечественной армии и "разгулом" иноагентов внутри государства.

"Не увидели в российских действиях в Приднестровье, Абхазии и Цхинвальском регионе предупреждения — следующей будет Украина", — сетует Петр Порошенко.

По мнению политика, украинцев до Революции Достоинства можно было назвать действительно слепыми, что и позволило дать государству слабину. Президента-беглеца Виктора Януковича Порошенко называет государственным изменником, который вместе со своей командой осмысленно разрушали Украину и ее оборонные способности.

"В итоге, в своем позорном конце Янукович написал письмо в Россию с просьбой прислать войска в Украину", — напоминает пятый президент.

Политик говорит, что глава Кремля Владимир Путин может считать, что этот "документ" способен оправдать все действия россиян — и в Крыму, и на Донбассе. Однако, по словам Порошенко, для цивилизованного мира такая агрессия не имеет оправданий. Экс-президент уверен, что Путина рано или поздно привлекут к ответственности, отправив под суд.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что именно Порошенко считает своей самой большой ошибкой за время пребывания в президентском кресле. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, кого из украинцев пятый президент считает достойными звания самых выдающихся.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/27/7305124/
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Обсуждения

иван

сегодня, 13:42

Лицемерная подлая сволочь, забыл как губатый направил танки на Донбасс? Танки против безоружных людей, которые не желали говорить по-украински и брезговали даже произносить имена фашистских холуев.

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