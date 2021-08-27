Порошенко объяснил, почему оккупировали Крым и началась война на Донбассе

BTC/USD
47660.23
ETH/USD
3160.61
LTC/USD
170.62
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
31.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
На протяжении
восьми из тридцати независимых лет существования Украины на востоке страны
продолжаются военные действия. По словам пятого президента Петра Порошенко, в
том, что агрессия России стала возможна, виновато попустительство предыдущей
власти насчет навязывания "московских" нарративов, сообщает "Украинская правда".
Порошенко назвал причины аннексии Крыма и войны на Донбассе. Фото: АПУ
Порошенко
считает, что Украина долгое время находилась под влиянием отдельных ценностных,
а также культурных и экономических идей родом из РФ. То, что сразу после оккупации
Крымского полуострова российскую навалу не удалось остановить, он связывает с
ужасным состоянием отечественной армии и "разгулом" иноагентов внутри государства.
По мнению
политика, украинцев до Революции Достоинства можно было назвать действительно
слепыми, что и позволило дать государству слабину. Президента-беглеца Виктора
Януковича Порошенко называет государственным изменником, который вместе со
своей командой осмысленно разрушали Украину и ее оборонные способности.
Политик говорит,
что глава Кремля Владимир Путин может считать, что этот "документ" способен
оправдать все действия россиян — и в Крыму, и на Донбассе. Однако, по словам
Порошенко, для цивилизованного мира такая агрессия не имеет оправданий.
Экс-президент уверен, что Путина рано или поздно привлекут к ответственности,
отправив под суд.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что именно Порошенко считает своей самой большой ошибкой за время пребывания в президентском кресле. Подробности — в нашей публикации.
Также на портале
вы можете узнать о том, кого из украинцев пятый президент считает достойными звания самых выдающихся.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
иван
сегодня, 13:42
Лицемерная подлая сволочь, забыл как губатый направил танки на Донбасс? Танки против безоружных людей, которые не желали говорить по-украински и брезговали даже произносить имена фашистских холуев.