Трампа подняли на смех: какие 500 миллиардов он собрался получить с Украины

Слова президента США Дональда Трампа о полезных ископаемых на 500 миллиардов долларов, которые он рассчитывает получить от Украины, укладываются в ряд его заявлений, свидетельствующих о том, что американский лидер очень оторван от реальности. Такое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".

Дональд Трамп живет в собственном мире, где он повелитель всего и вся: эта особенность президента США заметна уже почти всем. Коллаж: "Комментарии"

"Не спешите возмущаться корыстностью Трампа, мол, он воспользовался тяжелой ситуацией в Украине, чтобы ее ограбить. Этот "план" никакого отношения к реальности не имеет. Весь объем мирового рынка редкоземельных металлов за прошлый год оценивался в $11,78 млрд – откуда придут трамповские 500 млрд?", — удивляется Эйдман.

Он подчеркивает, что для реальной разработки месторождений и начала добычи в промышленном объеме сперва "понадобятся годы и миллиардные инвестиции", источник которых не просматривается.

"К тому же значительная часть месторождений находится на оккупированной Россией территории. С тем же успехом Трамп мог бы пообещать своим избирателям получить с Украины сала и галушек на триллион долларов", — иронизирует эксперт.

Он считает, что американский лидер просто изображает крутого парня, который в два счета добивается фантастических результатов — и эта тенденция просматривается с первого же дня его правления.

"Трампу просто надо показать, какой он крутой, самому себе и его, мягко говоря, недалекой и наивной аудитории. Байден, мол, – лох, бесплатно помогал Украине, а я – стабильный гений – получу с нее ох...лиарды. Его легковерная публика в восторге. И сам Трамп доволен. Он же не только ее, но и себя обманывает", — указал социолог.

По мнению Эйдмана, "Трамп давно в неадеквате" - считает себя великим гением, живет в собственном иллюзорном мире, где он всемогущ, не желая обращать внимания на реальность.

"Надеюсь, украинские власти приспособятся к этой ситуации: конечно, дадим вам, дорогой Трамп, редкоземельные металлы и Луну с неба в придачу, вы только оружие поскорее присылайте", — резюмировал он.

Как писали "Комментарии", Эйдман предупреждает: что именно Путин говорит на тему мирных переговоров, не имеет значения. Диктатор показывает такую позицию только для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа (якобы ультиматум выполняется, работа над прекращением огня ведется) и для дестабилизации Украины. Путин готов к имитации переговоров, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанием мирного соглашения, объяснил социолог. Поэтому внимательно следить за политической игрой главы Кремля и оказывать на него давление — важно.