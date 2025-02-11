Путин хочет, чтобы люди перестали умирать: что не так в голове у Трампа

Правитель РФ Владимир Путин совершенно не заинтересован в прекращении кровопролития, поскольку оно главе Кремля "очень нравится". Шанс у президента США Дональда Трампа по-прежнему один: использовать страх российского правителя, намекнув на угрозу его жизни. Такое мнение высказал украинский аналитик Юрий Богданов, передает портал "Комментарии".

Путин и убийство - две вещи неразлучные, считает Богданов. Фото: пресс-служба Кремля

Богданов заподозрил американского президента в наивности или неинформированности.

"Дональд Трамп говорит, "Путин хочет, чтобы люди перестали умирать". Покажите ему кто-то политическую биографию Путина. Он начал с убийства россиян ("теракты" в жилых домах в Москве), продолжил убийством чеченцев, потом пошли реальная оппозиция и свободная пресса (Литвиненко, Немцов, Политковская), потом грузины, украинцы, сирийцы, и вместе с ними всеми куча россиян", — перечислил эксперт.

Он утверждает, что убивать и сеять смерть — "это буквально одно из двух, что Путину очень нравится", что доказали годы его правления. Второе, что нравится главе Кремля — это, по версии Богданова, деньги и роскошь.

"Единственный способ его остановить и заставить к переговорам наступит тогда, когда он почувствует угрозу своему режиму и физическому существованию. Все остальное — химера", — заявил аналитик.

Как писали "Комментарии", украинский политолог Вадим Денисенко убежден, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира и задумал получить ее, заключив сделку между РФ и Украиной. Здесь он пытается доказать, что не хуже Барака Обамы, у которого "Нобелевка" есть. В этом есть плюс — из-за своей личной мотивации американский лидер очень настойчив и хочет достичь мира. Но есть и опасность: Трамп, вероятно, пойдет напролом к своей цели, не считаясь с вопросами справедливости и права. Они для него — на втором плане. Кроме того, чтобы оправдать стремление к быстрому прекращению огня, американский президент педалирует тему жертв, которые есть с обеих сторон и их сотни тысяч. Трамп настаивает, что люди должны перестать умирать — и как можно скорее.

"Комментарии" приводили также мнение украинского журналиста Леонида Швеца. Он полагает, что важная для Трампа мотивация — доказать, что он круче Джо Байдена, который не смог ни предотвратить, ни остановить войну в Украине. Судьба самой Украины, по мнению Швеца, Трампа интересует во вторую очередь, главное для него — потешить честолюбие.