Трамп спустил в унитаз все сказки о России: неужели Путин ответит "Орешником"

Президент США Дональд Трамп 22 января по настоящему выдвинул Путину ультиматум. Российская пропаганда, возможно, сделает акцент на ту его часть, где американец говорит о "любви к России" и хороших отношениях с главой Кремля. Однако если отбросить эту "чепуху", то Трамп показал: с позиции силы будет разговаривать он, а не Путин. Такое мнение выразил украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает портал "Комментарии".

Трамп отбросил условности и поговорил с Путиным "по-пацански". Фурсе понравилось. Фото: 24 канал

"Я люблю Россию, но если ты не пойдешь на сделку, я уничтожу твою экономику и заберу твой трон. Все реверансы Путину или России, или русскому народу были до "но". А после был ультиматум", — убежден банкир.

Фурса считает, что такой подход американского лидера "не может не нравиться" украинцам. Особенно учитывая все опасения, связанные с президентством Трампа. Инвестбанкир перевел послание американского президента Путину на язык улицы.

"Либо ты идешь на сделку и отбрасываешь свои тупые требования капитуляции, либо я тебя порешу. Будет тебе экономический коллапс, санкции, тарифы и многое другое. Не заставляй меня это делать, Володя. Ты знаешь, я психованный и за себя не отвечаю. Тем более, Володя, ты же знаешь, что моим спонсорам нужно качать больше нефти, а на рынке места нет. А потому, чтобы я качал больше, ты должен качать меньше", — написал он

Фурса заинтригован и ожидает реакции Путина. Бизнесмен отмечает, что глава Кремля - "пацан, и должен вести переговоры с позиции силы".

"А тут все сказки о "потемкинской деревне" российской экономики спустили в унитаз. Все рассказы о России, которая может воевать до бесконечности, перестали продаваться", — констатирует он.

Теперь скорее "продается" другая сторона РФ. По мнению инвестбанкира, она "так же не реалистична", как и заявления о неограниченных возможностях вести войну — но другая. И на фоне месседжа, что "через несколько месяцев Россия рухнет и хлеба не будет" никакой позиции силы у Путина теперь нет.

"Что, неужели снова вытащит "Орешник" и будет мир пугать им и голой задницей?" — предположил Фурса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине, и у страны будут большие проблемы (в самой РФ так не считают).

Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. Однако украинский журналист Петр Шуклинов допускает, что Путин выпросил у Трампа "подарок к 9 мая" — 100 дней, за которые РФ попытается выбросить из Курской области войска Украины.

Израильский журналист Сергей Ауслендер полагает, что встреч лидеров США и РФ в ближайшее время не будет, потому что Трампу нечего предложить Путину., и президент США должен разыграть единственный свой козырь — экономическое давление на Россию. Американский лидер подтвердил прогноз Ауслендера. 22 января он публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — пообещал Путину Трамп.