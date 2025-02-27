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Трамп шокировал новым заявлением о Зеленском: что это вообще было (ВИДЕО)

Президент США умеет удивить

27 февраля 2025, 20:47
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Николай Лисицын

Президент США Дональд Трамп сделал вид, что не называл президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Американский лидер удивил ответом 27 февраля во время визита в Белый дом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает портал "Комментарии". Его ответ вызвал смех собравшихся.

Трамп шокировал новым заявлением о Зеленском: что это вообще было (ВИДЕО)

Трамп сделал вид, что не называл Зеленского диктатором. Фото: Офис президента / скриншот

"Разве я это говорил? Я не верю, что мог такое сказать. Следующий вопрос" — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором.

Ранее Трамп утверждал, что якобы президента Украины Владимира Зеленского поддерживают только 4% украинцев. Также он заявил, что "Зеленский — диктатор без выборов", и потребовал от Украины выборы провести. Зеленский возразил, что его рейтинг — 57%, а впоследствии поддержка украинского президента усилилась (и не исключено, что заявления Трампа этому способствовали). 

Слова Трампа о "диктаторе-Зеленском" вызвали волну возмущения в мире, в том числе в США. Впоследствии Трамп отказался назвать диктатором российского правителя Владимира Путина, заявив, что "не употребляет такие слова необдуманно". При этом вопрос журналиста, на который в тот момент отвечал Трамп, звучал — может ли он назвать Путина диктатором, как ранее назвал Зеленского.

Президент Украины сейчас находится в самолете на пути в США, где должен подписать соглашение о полезных ископаемых. Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация, что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома. Как стало известно СМИ, Трамп хотел отменить визит Зеленского, но помешал Макрон.



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Источник: https://t.me/vert_i_call/21269
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