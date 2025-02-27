Зеленский уже летит к Трампу: кого навестит по пути в США

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля посетит Ирландию по пути в США, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian. В аэропорту Шеннон он встретится с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, который, видимо, по причине встречи с украинским лидером, отменил поездку в Белфаст.

Зеленский сделает остановку в Ирландии по пути в Вашингтон. Фото: Офис президента

Самолет Зеленского уже вылетел из Польши днем 27 февраля. Об этом заявил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

С Мартином Зеленский встречался относительно недавно и в похожих обстоятельствах: в сентябре 2024 года, когда возвращался после встречи с Трампом из США в Украину. Тогда он поблагодарил правительство Ирландии за заботу об украинских беженцах. В этот раз после встречи с Трампом президент Украины полетит на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими европейскими лидерами в Лондоне.

Как писали "Комментарии", 26 февраля Зеленский не подтвердил дату своего визита в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Украинский лидер подтвердил планы нанести визит, но точную дату не назвал. Таким образом, Зеленский не подтвердил и не опроверг, что отправится в США в пятницу, 28 февраля, заявив: "Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что".

"Относительно визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", — сказал Зеленский.

Позднее 26 февраля Трамп заявил, что визит согласован и Зеленский 28 февраля ожидается в Вашингтоне.

Комментируя сделку с США по ресурсам Украины, Зеленский отметил, что "это соглашение может иметь большой успех или незаметно пройти". По его словам, "большой успех зависит от разговора с Трампом".

Украинский президент подтвердил также, что в соглашении об украинских полезных ископаемых не идет речь о "долге" Украины. Зеленский заявил, что "не пойдет и на 10 центов возврата долга в отношении США".

Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация, что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома.