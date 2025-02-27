Трамп резко изменил мнение о визите Зеленского: кто ему это посоветовал

Президент США Дональд Трамп хотел отменить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Во время встречи в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон убедил его не горячиться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BFM TV.

Трамп хотел отказать Зеленскому в визите. Фото: Офис президента / скриншот

По информации источников французского медиа, Зеленский получил сообщение от Белого дома, в котором ему рекомендовали не приезжать в США на встречу с Трампом. После этого украинский лидер позвонил по телефону Макрону, и тот лично связался с Трампом, убеждая его принять президента Украины. Макрон даже заверил американского коллегу, что "ручается" за этот визит.

После уговоров французского лидера Трамп изменил свою позицию и уже в среду, 26 февраля, официально подтвердил, что Зеленский приедет в Белый дом.

Как писали "Комментарии", 26 февраля Зеленский не подтвердил дату своего визита в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Украинский лидер подтвердил планы нанести визит, но точную дату не назвал. Таким образом, Зеленский не подтвердил и не опроверг, что отправится в США в пятницу, 28 февраля, заявив: "Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что".

"Относительно визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", — сказал Зеленский.

Позднее 26 февраля Трамп заявил, что визит согласован и Зеленский 28 февраля ожидается в Вашингтоне.

Комментируя сделку с США по ресурсам Украины, Зеленский отметил, что "это соглашение может иметь большой успех или незаметно пройти". По его словам, "большой успех зависит от разговора с Трампом".

Украинский президент подтвердил также, что в соглашении об украинских полезных ископаемых не идет речь о "долге" Украины. Зеленский заявил, что "не пойдет и на 10 центов возврата долга в отношении США".

Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация, что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома.