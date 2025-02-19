Зеленский высмеял Трампа в ответ на "рейтинг в четыре процента" (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что президент США Дональд Трамп живет в мире российской дезинформации, передает 19 февраля портал "Комментарии". Украинский лидер, процитировав свежие данные соцопросов, ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%. Зеленский подчеркнул: Украина имеет доказательства, что эту цифру Трампу "вложила в уши" российская пропаганда.

Зеленский сожалеет, что Трамп транслирует российскую дезинформацию на весь мир. Фото: Офис президента / скриншот

Украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации. Он отметил, что, по данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится. Если мы говорим о 4%, то мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства. При всем уважении к президенту Трампу, он живет в этом дезинформационном пространстве", — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что Украина имеет доказательства: эта цифра звучала в разговоре российской и американской делегаций на переговорах.





Как писали "Комментарии", ранее Трамп 18 февраля во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго сделал ряд скандальных заявлений по Украине. В частности, он заявил, что в Украине давно не проходили выборы, поэтому он фактически поддерживает требования РФ относительно проведения президентских выборов в Украине. Кроме того, американский президент озвучил показатель рейтинга Зеленского на уровне 4%.