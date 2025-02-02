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Трамп рявкнул и опять вымыл Путиным пол: начался ад

Глава Кремля не нашел, что возразить американскому лидеру и "встал в позу описавшегося пуделя", считает Невзоров

сегодня, 21:49
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Николай Лисицын
Президенту США Дональду Трампу было достаточно одного поста в соцсетях, чтобы "обнулить" идею единой валюты БРИКС, которую долгое время вынашивал российский правитель Владимир Путин. Американский лидер, таким образом, показал Путину и всему миру его истинное место, передает портал "Комментарии" со ссылкой на мнение получившего украинское гражданство российского публициста Александра Невзорова.

"Трамп опять вымыл Путиным пол и, не отжимая, брезгливо плюхнул его обратно в ведерко БРИКС. В этом была умышленная, демонстративная жестокость, очередное указание кремлевскому упырю на его истинное место", — написал публицист.

Он напомнил, что в России уже подготовили дизайн и образцы банкнот БРИКС, а Путин их вовсю рекламировал.

"Всем памятно путинское хвастовство: создание новой, "антидолларовой валюты БРИКС", которая станет главенствующей на планете. Долгое время идея новых всемирных денег была "пунктиком" Путина. Он даже напечатал сигнальные образцы купюр и победоносно тряс ими на саммитах", - отметил Невзоров.

Публицист подчеркнул, что эти планы Кремля зафиксированы в десятках видео и в сотнях интервью.

"Но "случилось страшное". О путинской затее узнал Трамп. Начался ад. Трамп рявкнул: никаких БРИКС! Он рекомендовал всем, у кого оказались на руках забавные купюры, засунуть их поглубже в задницу. Иначе – 100% пошлины, санкции и прочие кары", — указал он.

Невзоров обратил внимание, что оперативнее всех на окрик Трампа отреагировал Путин.

"Он первым встал в позу описавшегося пуделя и заявил, что даже  в "мыслях такого никогда не было". Перепуганный Песков, взволнованно жуя ус, тоже публично поклялся в том, что Кремль никогда и не помышлял ни о какой "новой общей валюте", — подытожил публицист.

"Комментарии" напоминают, что Трамп заявил: странам БРИКС грозят 100% пошлины в случае, если объединение создаст собственную валюту. Американский лидер подчеркнул, что нет никакого шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-либо еще. В свою очередь, любая страна, которая попробует это сделать, "должна приготовиться к тарифам и попрощаться с Америкой".

Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с  Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор, который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского. Украинский журналист Леонид Швец предупредил, что Путин грубо льстит Трампу не из страха: он "вербует" его и увидел шанс победить, расколов Запад и перетянув президента США на свою сторону.

Никакой ”золотой век”, провозглашенный президентом США Дональдом Трампом в инаугурационной речи, США  не ждет. В погоне за призраками Трамп, который потерял связь с реальностью, может только ухудшить жизнь американцев. Это касается и территориальных претензий, и экономических войн, и всех остальных его нашумевших идей. "Датские и гренландские власти не отдадут Трампу Гренландию, Панама – Панамский канал, Саудовская Аравия не понизит цену на нефть. Россия не остановит агрессию. Украина не сдастся. Иордания и Египет не примут палестинцев из Газы. Канада не станет американским штатом", — такое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".

Трамп рявкнул и опять вымыл Путиным пол: начался ад

Трамп снова наехал, Путин снова уступил. Фото: пресс-служба Кремля



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Источник: https://t.me/nevzorovtv/24859
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