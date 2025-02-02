Трамп рявкнул и опять вымыл Путиным пол: начался ад

Президенту США Дональду Трампу было достаточно одного поста в соцсетях, чтобы "обнулить" идею единой валюты БРИКС, которую долгое время вынашивал российский правитель Владимир Путин. Американский лидер, таким образом, показал Путину и всему миру его истинное место, передает портал "Комментарии" со ссылкой на мнение получившего украинское гражданство российского публициста Александра Невзорова.





"Трамп опять вымыл Путиным пол и, не отжимая, брезгливо плюхнул его обратно в ведерко БРИКС. В этом была умышленная, демонстративная жестокость, очередное указание кремлевскому упырю на его истинное место", — написал публицист.





Он напомнил, что в России уже подготовили дизайн и образцы банкнот БРИКС, а Путин их вовсю рекламировал.





"Всем памятно путинское хвастовство: создание новой, "антидолларовой валюты БРИКС", которая станет главенствующей на планете. Долгое время идея новых всемирных денег была "пунктиком" Путина. Он даже напечатал сигнальные образцы купюр и победоносно тряс ими на саммитах", - отметил Невзоров .





Публицист подчеркнул, что эти планы Кремля зафиксированы в десятках видео и в сотнях интервью.





О путинской затее узнал Трамп. Начался ад. Трамп рявкнул: никаких БРИКС! Он рекомендовал всем, у кого оказались на руках забавные купюры, засунуть их поглубже в задницу. Иначе – 100% пошлины , санкции и прочие кары", — указал он. "Но "случилось страшное".





Невзоров обратил внимание, ч то оперативнее всех на окрик Трампа отреагировал Путин.



