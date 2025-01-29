Америку скоро ждет беда: Трамп потерял представление о реальности и живет "хотелками"

Никакой ”золотой век”, провозглашенный президентом США Дональдом Трампом в инаугурационной речи, США не ждет. В погоне за призраками Трамп может только ухудшить жизнь американцев. Такое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".

Трамп с первых дней в Белом доме пытается приказывать тем, кто заведомо ему не подчинится. Коллаж: "Комментарии"

"Получится выдать крах за победу? В фильме "Ученик" ментор Трампа криминальный адвокат Рой Кон учит его правилам социального успеха: 1) атакуй, атакуй, атакуй; 2) ничего не признавай; 3) отрицай все. Всегда заявляй о победе и никогда не признавай поражения", — напоминает Эйдман.

По мнению социолога, ровно таким образом Трамп всегда и вел себя. И эта тактика приносила ему успех. Однако сейчас, полагает Эйдман, 47-й президент явно вышел за пределы своей компетенции.

Эксперт уточняет, что во время прошлого президентского срока Трампа сдерживали некоторые авторитетные специалисты в администрации. Сейчас он уже никого не слушает и "полностью потерял представления о реальности".

"Он живет в своей параллельной вселенной, где мировые лидеры должны выполнять все его хотелки. Он атакует их без шансов на успех. Пытается приказывать тем, кто заведомо ему не подчинится", — говорит социолог.

По его прогнозу, все темы, на которых сейчас хайпует президент США, закончатся провалом. Датские и гренландские власти не отдадут Трампу Гренландию, Панама – Панамский канал, Саудовская Аравия не понизит цену на нефть. Россия не остановит агрессию. Украина не сдастся. Иордания и Египет не примут палестинцев из Газы. Канада не станет американским штатом.

"Толк от его наездов равен нулю (вернее, это отрицательная для США величина), все заинтересованные стороны вежливо или не очень посылают его подальше", — констатирует Эйдман.

Ничем, по его мнению, не закончится и кампания против мигрантов, показательные высылки ни к чему не приведут.

"Их в США 10–15 миллионов. Высылать авиарейсами по несколько сот человек в неделю, да хоть и несколько тысяч – это как пытаться вычерпать ковшом море, кроме того, это дорогое удовольствие. К тому же, от нелегальных эмигрантов зависит работа целых отраслей американской экономики, прежде всего сельского хозяйства. Так что ситуация с нелегалами существенно не изменится. Не упадет уровень преступности, не появятся новые рабочие места", — утверждает Эйдман.

Эксперт пророчит, что и повышение таможенных тарифов на импорт не приведет ни к чему, кроме роста цен в США. Бизнес даже при драконовских тарифах не вернет производство в США, слишком дорого там стоит рабочая сила. Отмена экологических ограничений на бурение нефти на Аляске не приведет к быстрому росту добычи. В резком росте добычи, считает он, не заинтересованы сами нефтяники, и его не будет. Даже про полеты Илона Маска на Марс, как считает социолог, "всерьез говорить нельзя".

"То есть все хотелки Трампа обречены. Никакой ”золотой век” США не ждет. В погоне за призраками Трамп может только ухудшить жизнь американцев. Максимум, на что он способен – патриотично переименовывать географические объекты, да и то, это нигде, кроме США, не признают. Нынешние разрекламированные атаки Трампа на реальность закончатся крахом", — резюмирует он.

Эйдман прогнозирует, что Трамп, как он это делал всю жизнь, будет "все отрицать" и пытаться выдать свои поражения за победы. Вопрос только в том, получится ли у него это.

"Комментарии" писали о том, что заявления избранного президента Дональда Трампа о присоединении к США Гренландии и Канады "доставляют удовольствие" Кремлю. Позиция Трампа, по мнению чиновников РФ, показывает что взгляды на мироустройство у Кремля и (с 20 января) Белого дома одинаковые. Кроме того, после высказанных Трампом территориальных претензий России легче аргументировать свои — в частности, захват украинских территорий. А в перспективе - претензии к странам Балтии.

Как сообщали "Комментарии", Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Гренландия в ответ заявила, что сама распоряжается своим будущим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что также Трамп предложил Канаде стать 51 штатом США. При этом уже известно, сколько канадцев поддержало эту идею.