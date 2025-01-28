Зеленский неприятен Трампу, а Путин – как бальзам: почему Кремль изо всех сил вложится в этот шанс

Российский правитель Владимир Путин грубо льстит президенту США Дональду Трампу в ответ на его ультиматум. Дело не в страхе: опытный КГБшник увидел шанс переиграть Белый дом, набрался терпения и "вербует" американского лидера. Такое мнение выразил украинский журналист Леонид Швец, передает портал "Комментарии".

Трампу и Путину есть о чем поговорить, а Зеленский молод, дерзок и непонятен президенту США. Коллаж: "Комментарии"

Журналист напоминает, что в ответ на трамповские воспоминания о том, "как они когда-то ладили", российский президент подстроился и тут же отметил "деловые и прагматичные" отношения, сложившиеся у него с Трампом в его первый приход в Белый дом.





"Путин повел ну просто лобовую вербовку, заметив, что никакой проблемы с Украиной и не было бы, не будь у Трампа украдена победа в 2020 году. Трудно даже представить, как можно было бы больше и откровеннее подмаслить американского президента. Трамп очень падок на грубую лесть. А вдруг сработает?", — поясняет Швец.





Он убежден, что глава Кремля сделал ставку на установление в ходе личного контакта прочной эмоциональной связи с Трампом, которая позволит и дальше манипулировать им.





"Очевидно, что молодой и слишком дерзкий Зеленский чрезвычайно далек, непонятен и местами неприятен Трампу, и это неприятие постоянно подогревается Дональдом Трампом-младшим, Илоном Маском и вице-президентом Ди Вэнсом. А вот всепонимающий мягкий Путин – просто бальзам на многочисленные раны, нанесенные Трампу либералами всех мастей. Им есть на что друг другу по-стариковски пожаловаться", — полагает журналист.





Швец предупреждает, что в этот "вербовочный подход", если случится личная встреча, Путин вложится что есть силы. Российский правитель понял, что может победить, просто перетянув одного лишь Трампа на свою сторону.





"Ведь это буквально дело всей его жизни, венец: начать войну с Западом и выиграть за счет психологической контригры. Ради этих целей Путин проглотил обидные моменты, которые содержались в ультимативном призыве немедленно прекратить войну, "а не то…". Не стал петушиться в ответ, несмотря на гневные призывы оскорбленных турбопатриотов. Он ясно увидел свой шанс", — приходит к выводу журналист.





Швец указывает, что Путину, помимо "вербовки" важно добиться нескольких вещей. Первое — это вытащить Трампа на разговор на равных.





"В этом статусе на Западе инициатору агрессии было давно отказано. Его не звали даже на встречи в коллективном формате, а за редкие телефонные звонки в Москву Шольцу и Макрону приходилось долго оправдываться перед коллегами и избирателями. А тут появляется возможность Владимиру Владимировичу "обкашлять" мировые проблемы с глазу на глаз с их самым главным, всем назло. Это уже стало бы половиной победы и почти выходом из обидной изоляции", — объясняет журналист.



Вторая задача Путина — "оторвать" Трампа от партнеров, вбить клинья между США и любыми из союзников, чем больше клиньев, тем лучше. Раскол западной коалиции – кремлевская мечта, напоминает Швец. И т ретье – продолжение второго: вывести США с позиции лидера западной антироссийской коалиции в позицию третейского судьи российско-украинского конфликта. Журналист опасается, что это нанесет сокрушительный удар по Украине: достаточно вспомнить печальные последствия для фронта, когда поставки американской помощи в начале 2024 года временно прекратились.

Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор , который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.