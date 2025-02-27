Трамп признался, какие у него на самом деле отношения с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер сказал это 27 февраля во время визита в Белый дом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает портал "Комментарии". Трамп подчеркнул, что "мы хотим работать с ним и мы будем".

Трамп признал, что его отношения с Зеленским обострились. Фото: Офис президента / скриншот

Президент США подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, хотя они "немного обострились" из-за вопроса финансовой поддержки Украины. Также он вновь критиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена, при котором США выделяли помощь Украине безвозмездно. Трамп считает, что это "несправедливо" и снова назвал ничем не подтвержденную сумму 350 миллиардов долларов.

"Экономическое соглашение с Киевом действительно приведет нас в эту страну, мы будем там работать, у нас там будет много людей — и в этом смысле это очень хорошо, это поддержка, можно сказать", — сказал Трамп

Перед этим Трамп открестился от своих слов про "Зеленского — диктатора". Сидя с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед журналистами, он заявил: "Я такое сказал? Не верю, что я это сказал".

Ранее Трамп утверждал, что якобы президента Украины Владимира Зеленского поддерживают только 4% украинцев. Также он заявил, что "Зеленский — диктатор без выборов", и потребовал от Украины выборы провести. Зеленский возразил, что его рейтинг — 57%, а впоследствии поддержка украинского президента усилилась (и не исключено, что заявления Трампа этому способствовали).

Слова Трампа о "диктаторе-Зеленском" вызвали волну возмущения в мире, в том числе в США. Впоследствии Трамп отказался назвать диктатором российского правителя Владимира Путина, заявив, что "не употребляет такие слова необдуманно". При этом вопрос журналиста, на который в тот момент отвечал Трамп, звучал — может ли он назвать Путина диктатором, как ранее назвал Зеленского.

Президент Украины сейчас находится в самолете на пути в США, где должен подписать соглашение о полезных ископаемых. Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация, что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома. Как стало известно СМИ, Трамп хотел отменить визит Зеленского, но помешал Макрон.