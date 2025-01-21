Трамп приедет в Украину в первые 100 дней после инаугурации: то известно

Россия стремится превратить Украину в марионеточное государство, она не настроена на справедливый мир. После прихода к власти Дональда Трампа российский правитель Владимир Путин хочет использовать США для давления .на Украину. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на исследователя геостратегии Олега Магалецкого.

В смелых предположениях украинских экспертов Трамп может приехать к Зеленскому в ближайшие три месяца. Фото: Офис президента / скриншот

Эксперт в эфире телеканала Киев24 заявил, что "Путин не просто патологический лжец, он психопат". Магалецкий убежден, что Кремль не нацелен на диалог, его цель неизменна: контроль над Украиной.

Впрочем, не стоит считать, что Трамп подпишет любое соглашение с диктатором для окончания войны, считает он. Эксперт указывает, что соглашение между РФ и Украиной влияет на США и скажется на их авторитете. Поэтому можно предположить, что в первые 100 дней после инаугурации Трамп посетит Киев, допускает Магалецкий. Возможно, этот визит будет объединен с поездкой в одну из европейских стран, полагает эксперт, не исключая из "кандидатов" и Россию.

Официально о планах Трампа относительно контактов с украинской стороной не сообщалось. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что реальные контакты представителей Зеленского с командой Трампа произойдут в феврале в Вашингтоне. Что касается 100 дней, то источники в команде нового президента сообщали прессе о возможной поездке американского лидера в Китай, но не в Украину.

Как писал портал "Комментарии", в Кремле ждут "большого гостя" из США в Москве ко Дню Победы. Россия будет отмечать 80-летие победы в Великой отечественной войне, и Путин может к юбилею сделать заявление о некоей "победе" в Украине. Источник, близкий к Кремлю, не уточнил, кем может быть официальное лицо из Штатов, но сказал, что приезд Трампа "был бы фантастическим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. "Комментарии" писали, что незадолго до инаугурации Путин поздравил Трампа. В том числе он обрисовал, как видит решение по Украине. По мнению правителя РФ, необходимо "не краткое перемирие, ни какая-то передышка" для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе "законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Он утонил, что Кремль при этом будет "бороться за интересы России, за интересы российского народа".