Соратник Зеленского назвал реальную дату переговоров с командой Трампа

Переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа могут состояться в начале февраля. Об этом 21 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу фракции “Слуга народа” Давида Арахамию. Он не уточнил, на каком уровне состоятся контакты.

В "Слуге народа" ожидают, что рабочие контакты с командой Трампа состоятся в феврале 2025 года. Фото: Офис президента

“В начале февраля будет “Украинская неделя” в Вашингтоне. Я думаю, что там, на самом деле, будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем”, — сказал Арахамия в эфире национального телемарафона, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить все войны. Позднее, во время подписания своих первых указов, президент США ответил на вопрос журналиста об Украине. Получив напоминание, что он обещал закончить войну за 24 часа после инаугурации, Трамп сказал, что прошла только половина суток и у него есть еще время, поэтому "посмотрим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля.

"Комментарии" писали, что незадолго до инаугурации Путин поздравил Трампа. В том числе он обрисовал, как видит решение по Украине. По мнению правителя РФ, необходимо "не краткое перемирие, ни какая-то передышка" для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе "законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Он утонил, что Кремль при этом будет "бороться за интересы России, за интересы российского народа".