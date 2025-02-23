"Трамп не навсегда": топ-10 фраз с пресс-конференции Зеленского, которые могут вызвать истерику в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля дал большую пресс-конференцию к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, передает портал "Комментарии". Одной из основных ее тем стали взаимоотношения с США, который кардинально изменились с приходом к власти команды 47-го президента США Дональда Трампа. В частности — соглашение о полезных ископаемых, которое Вашингтон жестко пытается навязать Украине в невыгодном для нее виде.

Зеленский напомнил Трампу, что он - не навсегда. Коллаж: Комментарии

На прошлой неделе Белый дом буквально взорвался после комментария Зеленского 19 февраля о том, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве". Это был ответ президента на неправдивое заявление американского лидера о его "рейтинге в 4%". В команде Трампа заявили, что "внимательно следили" за всеми реакциями Зеленского на выступления и требования Трампа, и сделали вид, что страшно оскорблены. После этого по украинскому президенту неоднократно "проехались" и сам Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс, и Дональд Трамп-младший, и Илон Маск, и кто только не вставил свои пять центов. Общий посыл был в том, что с США и Трампом, мол, в таком тоне разговаривать запрещено.

Возможно, поэтому 23 февраля Зеленский сделал выводы, решил не дразнить гусей, никаких выпадов в адрес Трампа не делал, и слова его не комментировал. Однако глава Украины по-прежнему демонстрировал неуступчивость и пояснял, в чем не согласен с репликами из Белого дома.

Учитывая беспардонное поведение американского президента, который не терпит возражений, приведенных ниже фраз, по мнению "Комментариев", будет достаточно, чтобы снова возбудить команду Трампа. Вот, по меньшей мере, десяток таких возражений Зеленского по поводу позиции, которую навязывает Украине и ему лично Белый дом.

Трамп не навсегда, а нам нужен мир на долгие годы (об отсутствии гарантий безопасности в соглашении по ресурсам). Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев (о кабальных условиях соглашения по ресурсам, которые пытаются продавить Штаты) Украина, Европа, США и Россия — таким должен быть список участников мирных переговоров (намек на нежелание Трампа видеть на переговорах самого Зеленского и на отведенную ЕС второстепенную роль), Я договаривался с Байденом, что это (помощь США Украине) — грант. Грант — это не долг. Я не признаю даже и 100 млрд долларов. Тем более нет никаких 350 миллиардов, 500 миллиардов, 700 миллиардов — при всем уважении (о заявлениях Трампа, что Украина "должна" вернуть США помощь, при этом именно ту сумму, которую Трамп высосал из пальца) Замороженные российские активы — это наши деньги. Именно наши, а не наши с партнерами Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем. Просто не интересно. Я законно избранный президент, не силой пришел к власти. Меня выбрали 73%. Украина не примет никаких договорённостей, достигнутых без ее участия. Выборы президента Украины состоятся только после отмены военного положения. На этой неделе завершить войну невозможно, с гарантиями для Украины. По крайней мере я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня. Я считаю, что мы можем иметь экономические отношения с Китаем.

Портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп 22 февраля объявил о начале нового этапа переговоров о прекращении огня в Украине между делегациями США и РФ. Он сообщил, что переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе. Однако в МИД РФ опровергли, что собираются участвовать в переговорах в этот день.

После первой встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны в целом договорились о достижении трех целей: восстановить штат сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине и изучить более тесные отношения и экономическое сотрудничество.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По ее словам, американский лидер видит готовность Москвы пойти навстречу, а его советник по национальной безопасности Майкл Уолтц "будет работать круглосуточно все выходные", чтобы мир наступил как можно скорее.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года.