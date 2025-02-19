Трамп обрушился на Зеленского с угрозами и выдвинул новые обвинения: что он делал с Байденом

Президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" передает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну.

Трамп оскорбляет Зеленского уже прямым текстом, а тот ничего не может ответить - США критически важны для Украины. Коллаж: Комментарии

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкуюподдержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — угрожает Трамп.

Он добавил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский" якобы уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа", — написал президент США.





47-й президент противопоставил себя Зеленскому, Байдену и Европе, заявив, что он способен на то, чего они не смогли и не захотели сделать.

"Между тем, мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией — то, что все признают, может сделать только ТРАМП и администрация Трампа. Байден даже не пытался, Европа провалила мирные инициативы, а Зеленский, видимо, хочет и дальше пользоваться "финансовой кормушкой". Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справился с работой, его страна разгромлена, а МИЛЛИОНЫ погибли без надобности – и все это продолжается...", — заламывает руки Трамп.

"Комментарии" писали, что Украине, по данным президента Украины Владимира Зеленского, вооружения для войны с Россией обошлись в 320 миллиардов долларов. На долю иностранной военной помощи приходится 200 миллиардов (это ЕС и США), 120 миллиардов потратила сама Украина. При этом США предоставили всего 67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения, сообщил украинский лидер.

"Комментарии" обращают внимание, что по данным Пентагона, по состоянию на 30 декабря 2024 года США выделили Украине более $66 млрд на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, включая примерно $65,4 млрд с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России 24 февраля 2022 года. После этого в январе 2025 года было выделено два новых пакета помощи, которые незначительно увеличили эту сумму.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года, и еще 31,5 млрд — финансовая помощь в бюджет. Трамп же 19 февраля озвучил новые цифры. Якобы США потратили на войну в Украине 350 миллиардов долларов, а Европа — 150 миллиардов.