Тоска за СССР: эксперт объяснила, что Россия может сделать с ОРДЛО

Наращивание военной мощи российской армии возле украинских границ может происходить по нескольким причинам. Одним из вариантом является вероятное присоединение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к России. О таком мнении известного финского эксперта, главы отдела исследований Европейского центра гибридной компетенции Ханны Смит сообщает новостное издание YLE.



Финский эксперт Ханна Смит. Фото: ATV

Смит уверена, что в российском правительстве четко прослеживается тоска по Советскому Союзу. Это и заставляет Россию проявлять агрессию во многих постсоветских странах. Как пример, эксперт приводит Грузию, Армению и даже постоянную поддержку Путиным диктаторского режима Лукашенко в Беларуси.

Украина, считает Ханна Смит, является еще одной "стратегической" зоной для РФ. Учитывая то, что на оккупированных боевиками территориях доселе наблюдаются пророссийские настроения, это может повлечь серьезные последствия.

По словам Смит, в России могут устроить очередное объявление "независимости Донбасса". С большой вероятностью за этим последует присоединение оккупированных территорий к РФ, как это в свое время случилось с Крымским полуостровом.

Ханна Смит говорит, что на подобное развитие событий указывает отдельные факторы. При этом эксперт предполагает, что нынешнее скопление российских военнослужащих неподалеку границ Украины является попросту отвлекающим маневром. По мнению финской специалистки, российское правительство могло просто прибегнуть к банальному запугиванию украинцев.

О вероятности полномасштабного наступления российской армии на Украину Смит отзывается с относительной уверенностью. Присутствия россиян на оккупированной территории эксперт не отрицает. При этом она напоминает, что через линию разграничения проходит значительное количество заминированных участков. Военные РФ могут попросту не рискнуть напасть на позиции ВСУ, дабы не заиметь значительных потерь.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по мнению бывшего советника Путина, может произойти нападение РФ на Украину. Вместе с этим вы можете узнать о пожаре в одном из военных полевых лагерей россиян неподалеку украинских границ — в материале присутствует видео.

Также на портале мы рассказывали, почему Украине не стоит расслабляться в свете предстоящего разговора Байдена и Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!