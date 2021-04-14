Экс-советник Путина предположил, когда Россия может напасть на Украину

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Вечканова Елена
Многие украинцы
беспокоятся из-за вероятности ужесточения военной агрессии России на востоке
Украины. Не исключают подобного развития событий и бывшие сотрудники
российского правительства. По словам экс-советника Путина Андрея Илларионова, в
РФ сейчас могут просчитывать лучшие возможности для ведения полноценной войны
против Украины, сообщает "Украина 24".
Экс-советник Путина Андрей Илларионов. Фото из открытых источников
По его мнению, на 100% развитие событий в будущем просчитать невозможно. Однако,
по заверениям эксперта, в обозримом будущем приказа о наступлении от Путина ожидать
не стоит. Это связано с тем, что военная мощь российской армии вблизи украинских
границ, вероятно, все еще недостаточна.
Также Андрей
Илларионов говорит, что во многом российское правительство зависит от
международных партнеров. Близится климатический саммит, в котором примут
участие многие страны, и Путин не рискнет начать полноценную войну против
Украины в это время.
Начало мая,
говорит бывший советник российского президента, тоже должно пройти спокойно. Ведь
россияне будут полностью увлечены празднованием Дня Победы и организацией (или
непосредственным участием / просмотром) военных парадов.
С большей вероятностью эскалация конфликта с последующим заходом российских военных вглубь Украины может произойти в начале лета, предусматривает Илларионов. На это способны повлиять несколько факторов.
Во-первых, должно финишировать создание "Северного потока-2" — это, по словам эксперта, снимет "лишнее давление с Путина". Во-вторых, подойдут к концу масштабные военные учения Североатлантического альянса (последние числа июня, — ред.). Возвращения войск НАТО на их привычные места дислокации означает уменьшение угрозы серьезного сопротивления РФ со стороны Украины.
В целом Андрей
Илларионов считает, что Путин давно мечтает о полномасштабной войне на
территории Украины.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Кремле наконец-то впервые отреагировали на призывы многих зарубежных правительств прекратить накалять обстановку у восточной украинской границы. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале вы можете прочесть о том, как российские политики оценивают вероятность полноценной войны России с Украиной.
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Алекс
сегодня, 16:12
Влад, .уйлу по фигу чем начинать. Его же дети гибнуть не будут. А бабы ещё нарожают. )))
Влад
сегодня, 15:48
ДЕБІЛИ...!!! А чим хочуть розпочати широкомаштабну війну проти України ті обкурені кацапоморді кремлівські мокші-недоноски...??? технічно застарілою зброєю та технікою 70-80 років минулого століття...!!!??? Авіаційні та ракетні удари по Україні їм просто не дозволить зробити НАТО, для цього в Чорному морі завжди перебуває 8-10 ракетних крейсерів коаліції НАТО, а в середземному морі розгорнутий 6 флот США з ударною авіацією та усіма кораблями інфраструктури для забезпечення захисту та ефективного виконання завдань...! Літаки вже не літають по 4-5 годин до своєї цілі на відстань 1500 км., а долають цю відстань лише за 40 хв. і не споряджені лише БК та авіобомбами, а заточені по максимуму високоточними ракетами повітря-земля, повітря-повітря та крилатими ракетами малої дії ураження типу ТОМАГАВК з ядерними зарядами, котрі знищать усе в діаметрі 100 км. Так кого хочуть налякати ці кацапоморді-мокші своїм МЕТАЛОЛОМОМ...!!! При першій атаці на територію УКРАЇНИ в усіх містах та селах будуть масово знищуватися усі сєпари та колоборанти, старий мотлох котрий паразитує в УКРАЇНІ, а потім усі рвануть на КАЦАПЛЯНДІЮ, щоб спалити та зруйнувати усе до Уральських гір, а там свою лепту внесуть і народи КАВКАЗУ і Середньої Азії, Азії та Далекого Сходу...!!! А Китай окупує усю Сибір, як споконвічні свої землі...!!! Хай кацапомоді мокшанські ОЛЕНІ краще моляться, бо інакше будуть висіти на усіх стовпах аж до Урала...!!!