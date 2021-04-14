Экс-советник Путина предположил, когда Россия может напасть на Украину

Многие украинцы беспокоятся из-за вероятности ужесточения военной агрессии России на востоке Украины. Не исключают подобного развития событий и бывшие сотрудники российского правительства. По словам экс-советника Путина Андрея Илларионова, в РФ сейчас могут просчитывать лучшие возможности для ведения полноценной войны против Украины, сообщает "Украина 24".



Экс-советник Путина Андрей Илларионов. Фото из открытых источников

По его мнению, на 100% развитие событий в будущем просчитать невозможно. Однако, по заверениям эксперта, в обозримом будущем приказа о наступлении от Путина ожидать не стоит. Это связано с тем, что военная мощь российской армии вблизи украинских границ, вероятно, все еще недостаточна.

Также Андрей Илларионов говорит, что во многом российское правительство зависит от международных партнеров. Близится климатический саммит, в котором примут участие многие страны, и Путин не рискнет начать полноценную войну против Украины в это время.

Начало мая, говорит бывший советник российского президента, тоже должно пройти спокойно. Ведь россияне будут полностью увлечены празднованием Дня Победы и организацией (или непосредственным участием / просмотром) военных парадов.

С большей вероятностью эскалация конфликта с последующим заходом российских военных вглубь Украины может произойти в начале лета, предусматривает Илларионов. На это способны повлиять несколько факторов.

Во-первых, должно финишировать создание "Северного потока-2" — это, по словам эксперта, снимет "лишнее давление с Путина". Во-вторых, подойдут к концу масштабные военные учения Североатлантического альянса (последние числа июня, — ред.). Возвращения войск НАТО на их привычные места дислокации означает уменьшение угрозы серьезного сопротивления РФ со стороны Украины.

В целом Андрей Илларионов считает, что Путин давно мечтает о полномасштабной войне на территории Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Кремле наконец-то впервые отреагировали на призывы многих зарубежных правительств прекратить накалять обстановку у восточной украинской границы. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, как российские политики оценивают вероятность полноценной войны России с Украиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!