ТКГ по Донбассу продолжает работу: когда соберутся и что обсудят

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Вечканова Елена
Украинские дипломаты
продолжают работать над решением ряда проблем, связанных с войной на востоке страны.
Как сообщили в пресс-службе отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса,
ближайшие онлайн-заседания всех сторон группы состоятся уже во вторник и среду,
8 и 9 июня.
Очередные заседания ТКГ по вопросам Донбасса состоятся 8-9 июня. Фото из открытых источников
Во вторник
встречу в формате видеоконференции проведут представители рабочих групп,
которые отвечают за темы безопасности, гуманитарной помощи, а также экономики и
политики. 9 числа должна состояться уже общая встреча ТКГ.
По прогнозам украинской
делегации, спектр обсуждаемых тем должен быть весьма обширным. Одним из главных
моментов будет, разумеется, попытка наладить военную обстановку на Донбассе и
договориться о возможности "режима тишины". Также будут обсуждать все зафиксированные
со стороны боевиков нарушения, то есть обстрелы позиций украинской армии.
Предельное
внимания собираются уделить и тому, как работают контрольные пункты въезда-выезда
на Донбассе. Существует вероятность, что сторонам удастся достигнуть консенсуса
в плане запуска новых КПВВ, которые должны заработать в Счастье и Золотом. Это
напрямую связано с необходимостью восстановить социально-экономические связи
между оккупированными территориями и подконтрольной Киеву Украиной.
Планируется также
обсудить возможность возвращения пленников, содержащихся в застенках тюрем
ОРДЛО. Скорее всего, вопрос будет рассматриваться в плоскости обмена, а не
односторонней выдачи удерживаемых лиц.
Помимо прочего, как
сообщают в украинской делегации, будет обращено внимание на содержание "Минских
соглашений" и необходимость их выполнения всеми сторонами, подписавшими документ.
Отдельно в
сообщении пресс-службы отмечено, что политика Украины в плане полного прекращения
обстрелов на Донбассе всецело поддерживается международными партнерами.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что
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