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ТКГ по Донбассу продолжает работу: когда соберутся и что обсудят

Украинская делегация в ТКГ анонсировала переговоры насчет возобновления работы некоторых КПВВ и открытия новых в Золотом и Счастье

сегодня, 13:52
Автор:

Вечканова Елена

Украинские дипломаты продолжают работать над решением ряда проблем, связанных с войной на востоке страны. Как сообщили в пресс-службе отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса, ближайшие онлайн-заседания всех сторон группы состоятся уже во вторник и среду, 8 и 9 июня.

ТКГ по Донбассу продолжает работу: когда соберутся и что обсудят

Очередные заседания ТКГ по вопросам Донбасса состоятся 8-9 июня. Фото из открытых источников

Во вторник встречу в формате видеоконференции проведут представители рабочих групп, которые отвечают за темы безопасности, гуманитарной помощи, а также экономики и политики. 9 числа должна состояться уже общая встреча ТКГ.

По прогнозам украинской делегации, спектр обсуждаемых тем должен быть весьма обширным. Одним из главных моментов будет, разумеется, попытка наладить военную обстановку на Донбассе и договориться о возможности "режима тишины". Также будут обсуждать все зафиксированные со стороны боевиков нарушения, то есть обстрелы позиций украинской армии.

Предельное внимания собираются уделить и тому, как работают контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Существует вероятность, что сторонам удастся достигнуть консенсуса в плане запуска новых КПВВ, которые должны заработать в Счастье и Золотом. Это напрямую связано с необходимостью восстановить социально-экономические связи между оккупированными территориями и подконтрольной Киеву Украиной.

Планируется также обсудить возможность возвращения пленников, содержащихся в застенках тюрем ОРДЛО. Скорее всего, вопрос будет рассматриваться в плоскости обмена, а не односторонней выдачи удерживаемых лиц.

Помимо прочего, как сообщают в украинской делегации, будет обращено внимание на содержание "Минских соглашений" и необходимость их выполнения всеми сторонами, подписавшими документ.

Отдельно в сообщении пресс-службы отмечено, что политика Украины в плане полного прекращения обстрелов на Донбассе всецело поддерживается международными партнерами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе не так давно обвинили в якобы "саботаже" переговоров насчет военного конфликта на Донбассе. Подробности инцидента — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, в какую страну из Беларуси могут быть перенесены переговоры насчет улаживания российско-украинской войны на востоке Украины.


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Источник: https://t.me/UkrdelegationTCG/241
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