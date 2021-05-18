ОРДЛО обвинили Украину в срыве переговоров ТКГ: в чем дело

BTC/USD
43439.10
ETH/USD
3409.01
LTC/USD
311.95
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Российские
политики и их "ставленники" на временно оккупированных территориях Донбасса — в
бешенстве. Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе обвиняют в
якобы "саботаже" переговоров насчет военного конфликта, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".
ОРДЛО обвинила Украину в срыве переговоров ТКГ. Фото из открытых источников
Все потому, что
представители официального Киева выступили с предложением отказать представителям
непризнанных "Л-ДНР" насчет участия в переговорах. Наиболее возмущены подобным, разумеется, "власти"
самопровозглашенных республик.
Цитируя представительницу
так называемой "ДНР" Наталью Михайлову, росСМИ уверяют, что Украина "саботирует"
любые обсуждения урегулирования военного конфликта на Донбассе. Более того — отечественная
делегация якобы отказывается рассматривать "дорожную карту", касающуюся оккупированных территорий, которая вроде как может
помочь уладить ситуацию.
Отмечается, что
отговорить украинскую делегацию якобы пытались как Россия, так и ОБСЕ. Однако Украина
на уступки идти не собирается, что, по словам представителей оккупационной
власти на Донбассе, блокирует последующие подвижки в работе ТКГ и переговорах в
целом.
К слову, российская
сторона вновь старается продемонстрировать незаинтересованность в вопросах Донбасса,
не признавая себя частью конфликта. Вместо этого транслируются прежние
кремлевские нарративы о "РФ-медиаторе".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что над территорией Донбасса перестали перемещаться беспилотные аппараты, принадлежащие наблюдательной миссии ОБСЕ. В чем причина, узнавайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете прочесть, от чего, по мнению Алексея Арестовича, зависит общий прогресс переговоров по вопросам Донбасса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости