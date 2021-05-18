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ОРДЛО обвинили Украину в срыве переговоров ТКГ: в чем дело

Украинская делегация предложила исключить из переговоров насчет Донбасса представителей самопровозглашенных республик

сегодня, 18:11
Автор:

Вечканова Елена

Российские политики и их "ставленники" на временно оккупированных территориях Донбасса — в бешенстве. Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе обвиняют в якобы "саботаже" переговоров насчет военного конфликта, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".

ОРДЛО обвинили Украину в срыве переговоров ТКГ: в чем дело

ОРДЛО обвинила Украину в срыве переговоров ТКГ. Фото из открытых источников

Все потому, что представители официального Киева выступили с предложением отказать представителям непризнанных "Л-ДНР" насчет участия в переговорах. Наиболее возмущены подобным, разумеется, "власти" самопровозглашенных республик.

Цитируя представительницу так называемой "ДНР" Наталью Михайлову, росСМИ уверяют, что Украина "саботирует" любые обсуждения урегулирования военного конфликта на Донбассе. Более того — отечественная делегация якобы отказывается рассматривать "дорожную карту", касающуюся оккупированных территорий, которая вроде как может помочь уладить ситуацию.

Отмечается, что отговорить украинскую делегацию якобы пытались как Россия, так и ОБСЕ. Однако Украина на уступки идти не собирается, что, по словам представителей оккупационной власти на Донбассе, блокирует последующие подвижки в работе ТКГ и переговорах в целом.

К слову, российская сторона вновь старается продемонстрировать незаинтересованность в вопросах Донбасса, не признавая себя частью конфликта. Вместо этого транслируются прежние кремлевские нарративы о "РФ-медиаторе".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что над территорией Донбасса перестали перемещаться беспилотные аппараты, принадлежащие наблюдательной миссии ОБСЕ. В чем причина, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, от чего, по мнению Алексея Арестовича, зависит общий прогресс переговоров по вопросам Донбасса.


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Источник: https://ria.ru/20210518/donbass-1732811710.html
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