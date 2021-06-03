logo
Русский Українська

BTC/USD

38809.90

ETH/USD

2812.95

LTC/USD

190.63

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Какая страна изъявила желание стать новой площадкой для ТКГ
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая страна изъявила желание стать новой площадкой для ТКГ

Руководство государства готово временно снять с представителей России визовые санкции

сегодня, 17:58
Автор:

Данило Матюха

Польша заявила о готовности стать новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Главком.

Какая страна изъявила желание стать новой площадкой для ТКГ

Польша - фото из открытых источников

По словам дипломата, Германия и Франция вынуждены быть посредниками, поэтому участие Польши в переговорах автоматически заставляет примерить на себя роль посредника.

В то же время Цихоцкий подчеркнул, что не знает, рассматривается ли Польша, как переговорная площадка для ТКГ. О такой возможности он узнал из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука. Посол предположил, что с участников переговоров от России могли бы временно снять визовые санкции.

"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", — добавил Цихоцкий.

Напомним, что последние заявления руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука касательно окончательного отказа проводить переговоры насчет Донбасса в Беларуси вызвали волну недовольства среди российских политиков. Больше деталей найдете в нашем материале.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, что в России снова предъявили очередные претензии Украине. Почему дело касается пребывания российских военных подразделений неподалеку нашей границы, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению Леонида Кравчука, в Кремле "ломают комедию", когда речь заходит о переговорах насчет Донбасса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/interviews/ce-ne-u-polshchi-zagostrennya-istorichnih-pitan-povyazuyut-z-viborami-a-v-ukrajini-760252.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ