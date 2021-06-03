Какая страна изъявила желание стать новой площадкой для ТКГ

Польша заявила о готовности стать новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Главком.

Польша - фото из открытых источников

По словам дипломата, Германия и Франция вынуждены быть посредниками, поэтому участие Польши в переговорах автоматически заставляет примерить на себя роль посредника.

В то же время Цихоцкий подчеркнул, что не знает, рассматривается ли Польша, как переговорная площадка для ТКГ. О такой возможности он узнал из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука. Посол предположил, что с участников переговоров от России могли бы временно снять визовые санкции.

"Это не проблема. Были случаи, когда Запад и Россия договаривались о возможности разовой отмены визовых санкций. Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", — добавил Цихоцкий.

Напомним, что последние заявления руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука касательно окончательного отказа проводить переговоры насчет Донбасса в Беларуси вызвали волну недовольства среди российских политиков. Больше деталей найдете в нашем материале.

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