Какая страна изъявила желание стать новой площадкой для ТКГ

BTC/USD
38809.90
ETH/USD
2812.95
LTC/USD
190.63
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Польша заявила о готовности стать новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Главком.
Польша - фото из открытых источников
По словам дипломата, Германия и Франция вынуждены быть посредниками, поэтому участие Польши в переговорах автоматически заставляет примерить на себя роль посредника.
В то же время Цихоцкий подчеркнул, что не знает, рассматривается ли Польша, как переговорная площадка для ТКГ. О такой возможности он узнал из интервью главы украинской делегации Леонида Кравчука. Посол предположил, что с участников переговоров от России могли бы временно снять визовые санкции.
Напомним, что последние заявления руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука касательно окончательного отказа проводить переговоры насчет Донбасса в Беларуси вызвали волну недовольства среди российских политиков. Больше деталей найдете в нашем материале.
Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, что в России снова предъявили очередные претензии Украине. Почему дело касается пребывания российских военных подразделений неподалеку нашей границы, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению Леонида Кравчука, в Кремле "ломают комедию", когда речь заходит о переговорах насчет Донбасса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости