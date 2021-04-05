Резников предрекает России «глубокие изменения»: какова их вероятность и связь с войной на Донбассе

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в текущем году в России произойдут глубокие изменения, которые отразятся на российско-украинской войне и ситуации на Донбассе. "Комментарии" спросили у экспертов, есть ли основания для таких предположений.

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

"Максимум, что себе может позволить сегодня Путин — разовое, локальное обострение ситуации на линии разграничения"

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что 2021 год может стать судьбоносным для Украины в ракурсе кардинального улучшения внешней безопасностной ситуации и начала процессов восстановления территориальной целостности.

"Нынешняя угроза широкомасштабного вторжения со стороны РФ не более чем информационная атака, потому что ни сил, ни средств, ни ресурсов для войны с Украиной у Кремля нет. Максимум, что себе может позволить сегодня Путин — разовое, локальное обострение ситуации на линии разграничения и активизацию пятой колонны внутри Украины, — считает Александр Курбан. — Рассказы о 28 батальонно-тактических группах ВС РФ — это страшилка для тех, кто не разбирается в военной теме. В количественном виде, это где-то 30-35 тыс солдат. Для сравнения, только группировки ВСУ в зоне ООС составляет около 40,1 тыс. За время последнего демонстративного переброса военной техники и личного состава российской армии к границам Украины, по факту, россиян увеличилось примерно на 4 тыс. А большое количество техники, движущейся со всех сторон в направлении Украины, это лишь несколько колонн, снятых на видео и фото с разных ракурсов".

По мнению эксперта, потенциальное широкомасштабное вторжение в Украину сегодня станет красивым и громким окончанием геополитического проекта под названием "Российская Федерация".

Александр Курбан поясняет: "Внутренние экономический и политический кризис в РФ настолько ослабили ее, что вскоре Москва может потерять возможность контролировать финансовые потоки внутри страны. А это означает, что отдельные регионы, возглавляемые местными бизнес-и политическими элитами, начнут проводить свою политику. Среди первых взорвутся Чечня, Татарстан, республика Саха (Якутия), Дальневосточный регион. Даже Тыва, родина военного министра Шойгу, лучшего друга российского президента, сегодня демонстрирует скрытые антироссийские настроения".

Последний бастион финансовой стабильности РФ, Фонд национального благосостояния, из которого деньги идут на пенсии и другие социальные выплаты, уже опустошен, подчеркивает эксперт.

"За первый квартал этого года использованы все источники поступлений в него, — акцентирует Александр Курбан. – Уже летом или к началу осени россияне останутся без денег. Нефтегазовые компании, на которых держится внешняя политика Кремля, близки к банкротству. Дальнейшее выход — или раскулачивание собственных олигархов или внешние займы. Оба варианта далеки от реальности. Потому что олигархи — это опора кремлевского режима, а на внешнем уровне денег РФ может одолжить разве что Китай. Впрочем, это тоже не вариант для России, потому что, в конце концов, будет стоить отказа от национального суверенитета".

Эксперт считает, что единственный в данный момент выход для России — идти на конструктивный диалог с Западом.

"А это будет означать, прежде всего, урегулирования отношений с Украиной, — подчеркивает Александр Курбан. – То есть, завершение конфликта на Донбассе и возвращения оккупированных территорий, а также начало диалога по возвращению Крыма. Возможно, всё это будет происходить уже при новом российском президенте, потому что Путин, начиная с осени прошлого года, упорно готовится к трансферту власти. Впрочем, это уже не важно, кто будет договариваться о капитуляции, потому что главное — результат. В случае избрания российскими властями оптимального варианта выхода из кризиса, тектонических изменений можно ожидать уже летом или осенью. Понятно, что внешне это не будет выглядеть, как капитуляция РФ, потому что такая постановка вопроса может дестабилизировать ситуацию внутри страны, население которой живет ради собственного величия. Но изменения будут принципиальные, иначе Россию ожидает или развал — или попадание под полную зависимость от Китая".

"В данный момент есть три основных варианта"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что в данный момент предпосылок для того, чтобы произошли быстрые изменения внутри РФ, несущие позитив для Украины, нет.

"Если в РФ произойдут некие глобальные изменения, конечно, мы можем ждать изменений и в отношениях между Россией и Украиной. Но всё зависит от того, когда и какие произойдут изменения. В данный момент есть три основных варианта. Первый – подобие революция, которая произошла в Украине в 2014 году, в результате чего к власти придет условный Навальный. Пока мало что указывает на такой вариант развития событий. Второй – передача Путиным власти преемнику. Третий – дворцовый переворот, когда на место Путина придут еще более агрессивно настроенные последователи его имперской политики. Такие себе ястребы, готовые вести еще более жесткое наступление по всем фронтам. Первый вариант выглядит маловероятным. Второй и третий – вполне возможны, но никоим образом не указывающими на то, что отношения между официальными Киевом и Москвой улучшаться", — подчеркивает Вадим Трюхан.

По его словам, даже если каким-то фантастическим образом воплотиться в жизнь первый вариант (революция и условный Навальный), рассчитывать на моментальное возвращение временно оккупированного Донбасса, а тем более – Крыма — не приходится.

"В краткосрочной перспективе при любом варианте возобновления территориальной целостности Украины ожидать не приходится. Но нам и не нужно чего-то ждать, — акцентирует эксперт. – Хоть в РФ наблюдается рост цен на продукты питания (примерно на 20% с начала года), рост социальной напряженности и падение рейтинга Путина – ситуация остается под контролем Кремля. Да и вообще – надеется на то, что за нас что-то порешает "русский народ" не стоит. Защитить себя можем лишь мы сами. Легче будет, если рядом будут стоять американцы и европейцы. Обнадеживает, что наметились тенденции возвращения США лидирующей роли в мире. В том числе касательно защиты своих стратегически партнеров, к которым относится и Украины. Но, опять же, мы должны рассчитывать, прежде всего, на себя. Давить коррупцию и "пятую колонну", укреплять армию, обороноспособность, институции, демократию".

Ранее сообщалось, что эксперты пояснили, есть ли угроза полномасштабного вторжения в Украину и что задумала Россия.

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