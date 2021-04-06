Украина больше не будет участвовать в переговорах с Россией в Минске

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ отказалась принимать участие в переговорах в Минске. Об этом он сообщил в эфире передачи "Свобода слова".

Переговори в Минске

По его словам, делегация Украины полностью отказалась от переговоров на минской площадке, а представители России и ОБСЕ уже уведомлены об этом. Он отметил, что решение является категорическим, а в случае завершения карантина и поступления предложения о проведении переговоров в оффлайн режиме, как это было раньше в Минске, то наша страна откажется.

Министр подчеркнул, что сейчас Россия очень сильно влияет на Беларусь и режим Александра Лукашенко, а поэтому доверия к соседней стране у нас нет.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредников в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. С 2014 года в Минске ведутся переговоры Трехсторонней контактной группы между Украиной и Россией при посредничестве представителей ОБСЕ. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет политика НАТО в отношении России.

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