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Главная Новости Политика внешняя политика Генерал СБУ рассказал, почему Путин активизировал войска у границ с Украиной
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Генерал СБУ рассказал, почему Путин активизировал войска у границ с Украиной

По словам генерала, президент России Владимир Путин начал стягивать войска к границам с Украиной по одной конкретной причине

сегодня, 11:54
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Российской Федерации Владимир начал стягивать войска к границам Украины в ответ на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера убийцей. Такое мнение высказал генерал-майор СБУ, экс-начальник Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александр Петрулевич в эфире телеканала "Украина 24".

Генерал СБУ рассказал, почему Путин активизировал войска у границ с Украиной

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Активизацию со стороны РФ генерал называет "игрой мускулами". По его словам, Путин пытается воздействовать на психику не столько Украины, как американского лидера Байдена. Поскольку после его заявления и другие лидеры начали открыто характеризовать Путина и действия России.

Петрулевич добавил, что на самом деле дела у сил Путина на оккупированной территории обстоят не слишком хорошо. По данным генерала, прошла проверка двух армейских корпусов в Донецке и Луганске.

"Установили большой некомплект, в среднем на 40% неукомплектованность воинских частей, которые там есть. Это свидетельствует о том, что на службу по контракту там никто не идет. Те "ихтамнеты", которые приезжали из Сибири, Дальнего Востока подработать, уже туда не едут", — рассказал Петрулевич.

Также он сообщил, что из 30-35 танков боеспособны только восемь.

"Это проверяла российская комиссия. Не считая, что не проведено техническое обслуживание стволов танков, минометов и гаубиц, которые прошли граничный износ", — подчеркнул генерал.

Напомним, Россия продолжает "сыпать" угрозами в адрес Украины и нагнетать ситуацию на Донбассе и рядом фейков, и усилением смертоносных обстрелов. В свою очередь, президент Украины стал более жестким в высказываниях. В частности, он заявил, что единственным путем, который приведет к завершению войны на Востоке страны, является вступление Украины в НАТО. Что и почему сейчас творит Россия и действительно ли изменился Зеленский? Портал "Комментарии" обсудил это с экспертами.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/9113-igra-muskulami-general-sbu-rasskazal-zachem-rossiya-skaplivaet-voyska-u-granic-ukrainy
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