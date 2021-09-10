Существует ли реальна угроза полномасштабной войны с Россией - мнения экспертов

В пятницу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией.

Существует ли реальна угроза полномасштабной войны с Россией. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

О чем говорит это заявление? Насколько велика угроза этой самой "большой войны"? Ответы на эти волнующие вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Показательно выглядит открыто враждебное отношение российских кругов к нашей стране, которая провозглашается "форпостом Запада против России"

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что в России не оставили планов по принуждению Украины к минскому эрзац-миру, а фактически к унизительной капитуляции на своих условиях.

"Показательно выглядит открыто враждебное отношение российских кругов к нашей стране, которая провозглашается "форпостом Запада против России". Как же именно может в дальнейшем действовать Россия? Одним из вариантов действительно может быть непосредственная военная агрессия или прямая угроза ее осуществить, – считает Олег Белоколос. – Под руководством Москвы в настоящее время осуществляется активная консолидация российско-белорусского пространства безопасности, что можно будет наглядно наблюдать во время масштабных совместных стратегических учений "Запад-2021", которые начинаются у наших границ буквально сегодня — 10 сентября. В частности, ожидается мощная демонстрация большинства российских боеспособных частей".

Такое укрепление отношений между двумя соседними с нами авторитарными режимами означает существенное усиление опасности для Украины, резюмирует эксперт.

Очень жаль, что президент взял риторику запугивания населения полномасштабной войной

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что тенденции к полномасштабному вооруженному противостоянию между Украиной и Россией на сегодняшний день не существует.

"И очень жаль, что президент взял такую риторику запугивания населения полномасштабной войной. Хоть лейтмотивом этого его спича служит фраза, что с РФ надо дружить. Он подчеркнул, что не будет дружбы ни с Россией, ни с Беларусью если, не дай бог, будет война. То есть, я так понимаю, Зеленский продолжает идти к своей главной цели – помирить Россию и Украину. Именно это его стратегическая цель", – отмечает Олег Жданов.

А запугивание, по мнению эксперта, – лишь элемент достижения этой цели. Ведь чем страшнее населению, тем легче им управлять.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о важном решении, если встреча в "Нормандском формате" все же состоится.













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