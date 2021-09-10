Существует ли реальна угроза полномасштабной войны с Россией - мнения экспертов

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Елизавета Черных
В пятницу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией.
Существует ли реальна угроза полномасштабной войны с Россией. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
О чем говорит это заявление? Насколько велика угроза этой самой "большой войны"? Ответы на эти волнующие вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.
Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что в России не оставили планов по принуждению Украины к минскому эрзац-миру, а фактически к унизительной капитуляции на своих условиях.
Такое укрепление отношений между двумя соседними с нами авторитарными режимами означает существенное усиление опасности для Украины, резюмирует эксперт.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что тенденции к полномасштабному вооруженному противостоянию между Украиной и Россией на сегодняшний день не существует.
А запугивание, по мнению эксперта, – лишь элемент достижения этой цели. Ведь чем страшнее населению, тем легче им управлять.
Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о важном решении, если встреча в "Нормандском формате" все же состоится.
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