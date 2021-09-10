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Главная Новости Политика президент Зеленский о полномасштабной войне с РФ: "вероятность есть"
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Зеленский о полномасштабной войне с РФ: "вероятность есть"

Украинский лидер считает, что такой сценарий развития события является самым страшным

сегодня, 12:07
Автор:

Елизавета Черных

Украинский государственный глава Владимир Зеленский не исключает вероятность полномасштабных военных действий с Российской Федерацией. Однако, по словам президента, это может стать наибольшей ошибкой страны-агрессора. Такой позицией Зеленский поделился во время форума "Ялтинской европейской стратегии", передает издание "РБК-Украина". 

Зеленский о полномасштабной войне с РФ: "вероятность есть"

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Украинский лидер считает, что такой сценарий развития события является самым страшным. 

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", — сказал президент. 

Отметим, что ранее глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал о возможностях полномасштабного военного конфликта с Россией после обострения на Донбассе. По его словам, Россия может начать полномасштабную войну с Украиной, такая возможность существует в том случае, если страна-агрессор не убавит своих имперских аппетитов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты оценили переговоры глав государств Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в ракурсе агрессии Российской Федерации, а также рассказали, как Штаты могут помочь в разрешении конфликта. 

В материале нашего издания также говорилось, что в Российской Федерации заговорили о возвращении аннексированного Крыма Украине. Один из депутатов высказался о территориальной принадлежности полуострова и не подтвердил мнение российского лидера Владимира Путина о том, что оккупированные территории якобы входят в состав России.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-schitaet-veroyatnoy-polnomasshtabnuyu-1631258644.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:19

Корумпована, безправна країна зі зневажливим населенням, яке дурять владні, патріотично-корумповані шахраї – завжди буде ласим шматком для авантюр агресора. Порошенко з Кличком поїхали на «східняк» до Фірташа, а той про всі договорняки одразу доповів у Кремль. А дали процес пішов. Всі знали, що самозакохані егоїсти-патріоти дбають тільки про себе, а ні про країну. Приклад першої революції показав як Ющенко зі старою Юлею сперечались за потоки. Як створювали ще більше посад на які влаштовували кумів, друзів з Рошену, Регіонів, Кварталу. Як ставили своїх наглядачів за тіньовими потоками. Як Порошенко погрожував Олександру Зінченку за викриття корупції. Вони так «патріотично» були захоплені пожадливістю, що навіть не допомогли Насті Овчар, яка винесла з полум’я сестру. Путін знав, що наші підроблені «патріоти» поводяться як власні окупанти в Україні і нічого для неї не зроблять. Тільки кричати будуть, що світ не хоче за них воювати та починати Третю Світову (як хотів корумпований Яценюк). Тут на кону ще і фабрика у Липецьку, та Новацентри Герег, та готівка за вугілля Медведчука з доставкою Ярошем, та розпил країни.

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