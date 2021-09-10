Зеленский о полномасштабной войне с РФ: "вероятность есть"

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Елизавета Черных
Украинский государственный глава Владимир Зеленский не исключает вероятность полномасштабных военных действий с Российской Федерацией. Однако, по словам президента, это может стать наибольшей ошибкой страны-агрессора. Такой позицией Зеленский поделился во время форума "Ялтинской европейской стратегии", передает издание "РБК-Украина".
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Украинский лидер считает, что такой сценарий развития события является самым страшным.
Отметим, что ранее глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал о возможностях полномасштабного военного конфликта с Россией после обострения на Донбассе. По его словам, Россия может начать полномасштабную войну с Украиной, такая возможность существует в том случае, если страна-агрессор не убавит своих имперских аппетитов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты оценили переговоры глав государств Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в ракурсе агрессии Российской Федерации, а также рассказали, как Штаты могут помочь в разрешении конфликта.
В материале нашего издания также говорилось, что в Российской Федерации заговорили о возвращении аннексированного Крыма Украине. Один из депутатов высказался о территориальной принадлежности полуострова и не подтвердил мнение российского лидера Владимира Путина о том, что оккупированные территории якобы входят в состав России.
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Ігор
сегодня, 12:19
Корумпована, безправна країна зі зневажливим населенням, яке дурять владні, патріотично-корумповані шахраї – завжди буде ласим шматком для авантюр агресора. Порошенко з Кличком поїхали на «східняк» до Фірташа, а той про всі договорняки одразу доповів у Кремль. А дали процес пішов. Всі знали, що самозакохані егоїсти-патріоти дбають тільки про себе, а ні про країну. Приклад першої революції показав як Ющенко зі старою Юлею сперечались за потоки. Як створювали ще більше посад на які влаштовували кумів, друзів з Рошену, Регіонів, Кварталу. Як ставили своїх наглядачів за тіньовими потоками. Як Порошенко погрожував Олександру Зінченку за викриття корупції. Вони так «патріотично» були захоплені пожадливістю, що навіть не допомогли Насті Овчар, яка винесла з полум’я сестру. Путін знав, що наші підроблені «патріоти» поводяться як власні окупанти в Україні і нічого для неї не зроблять. Тільки кричати будуть, що світ не хоче за них воювати та починати Третю Світову (як хотів корумпований Яценюк). Тут на кону ще і фабрика у Липецьку, та Новацентри Герег, та готівка за вугілля Медведчука з доставкою Ярошем, та розпил країни.