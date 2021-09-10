Зеленский о полномасштабной войне с РФ: "вероятность есть"

Украинский государственный глава Владимир Зеленский не исключает вероятность полномасштабных военных действий с Российской Федерацией. Однако, по словам президента, это может стать наибольшей ошибкой страны-агрессора. Такой позицией Зеленский поделился во время форума "Ялтинской европейской стратегии", передает издание "РБК-Украина".

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Украинский лидер считает, что такой сценарий развития события является самым страшным.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", — сказал президент.

Отметим, что ранее глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал о возможностях полномасштабного военного конфликта с Россией после обострения на Донбассе. По его словам, Россия может начать полномасштабную войну с Украиной, такая возможность существует в том случае, если страна-агрессор не убавит своих имперских аппетитов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты оценили переговоры глав государств Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в ракурсе агрессии Российской Федерации, а также рассказали, как Штаты могут помочь в разрешении конфликта.

В материале нашего издания также говорилось, что в Российской Федерации заговорили о возвращении аннексированного Крыма Украине. Один из депутатов высказался о территориальной принадлежности полуострова и не подтвердил мнение российского лидера Владимира Путина о том, что оккупированные территории якобы входят в состав России.





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