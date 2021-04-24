Стратегию не меняет: Кравчук прокомментировал отход войск РФ от границы с Украиной

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Вечканова Елена
Многие украинцы
облегченно выдохнули, когда в правительстве России заявили про отведение армии
от украинских границ. Однако, по мнению руководителя отечественной делегации в
ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, существует вероятность е' возвращения. Об этом политик рассказал на программе "Свобода слова", передает "Слово
і діло".
Кравчук о войсках РФ на границе с Украиной. Фото из открытых источников
По словам
Кравчука, Украина постоянно находится в некой стратегической системе Российской
Федерации. Как говорит экс-президент, такая "привязанность" тянется еще со
времен Бориса Ельцина.
Именно поэтому Леонид
Кравчук считает, что РФ не собирается менять свою тактику. Украине в ближайшем
будущем следует снова ожидать "указаний" от российских политиков насчет
внешнеполитического курса.
По словам главы
украинской делегации, России уже исторически необходимо, дабы Украина "исполняла
ее волю" и в целом считалась с якобы "старшим братом".
Разумеется, утверждает политик, украинское правительство продолжит защиту украинских национальных интересов и общей стратегии — того же движения к Евросоюзу, к примеру. Однако Кравчук предупреждает, что Россия просто так не уступит.
Напомним, российские войска, которые якобы находились в Воронежском регионе на учениях, начали отступать от границы с Украиной уже с пятницы, 23 апреля. Как оценивают такой шаг украинские эксперты, вы можете узнать в нашем материале.
Ранее "Комментарии" сообщали, какое главное условие Кравчук привел для полного разрыва украинско-российских отношений.
Также на портале мы рассказывали, что российские боевики якобы собираются сорвать празднование Пасхи в Украине несколькими терактами. Подробности — в нашей публикации.
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