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Главная Новости Политика внешняя политика Стратегию не меняет: Кравчук прокомментировал отход войск РФ от границы с Украиной
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Стратегию не меняет: Кравчук прокомментировал отход войск РФ от границы с Украиной

Первый украинский президент считает, что Россия продолжит «диктовать» Украине внешнеполитический курс

сегодня, 08:47
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинцы облегченно выдохнули, когда в правительстве России заявили про отведение армии от украинских границ. Однако, по мнению руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, существует вероятность е' возвращения. Об этом политик рассказал на программе "Свобода слова", передает "Слово і діло".

Стратегию не меняет: Кравчук прокомментировал отход войск РФ от границы с Украиной

Кравчук о войсках РФ на границе с Украиной. Фото из открытых источников

По словам Кравчука, Украина постоянно находится в некой стратегической системе Российской Федерации. Как говорит экс-президент, такая "привязанность" тянется еще со времен Бориса Ельцина.

Именно поэтому Леонид Кравчук считает, что РФ не собирается менять свою тактику. Украине в ближайшем будущем следует снова ожидать "указаний" от российских политиков насчет внешнеполитического курса. Именно поэтому любые уступки в плане того же отведения войск, говорит Кравчук, может быть обманом. Якобы так быстро и вернут, как убрали.

По словам главы украинской делегации, России уже исторически необходимо, дабы Украина "исполняла ее волю" и в целом считалась с якобы "старшим братом". 

Разумеется, утверждает политик, украинское правительство продолжит защиту украинских национальных интересов и общей стратегии — того же движения к Евросоюзу, к примеру. Однако Кравчук предупреждает, что Россия просто так не уступит.

Напомним, российские войска, которые якобы находились в Воронежском регионе на учениях, начали отступать от границы с Украиной уже с пятницы, 23 апреля. Как оценивают такой шаг украинские эксперты, вы можете узнать в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, какое главное условие Кравчук привел для полного разрыва украинско-российских отношений.

Также на портале мы рассказывали, что российские боевики якобы собираются сорвать празднование Пасхи в Украине несколькими терактами. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://www.slovoidilo.ua/2021/04/24/novyna/bezpeka/vijska-rf-mozhut-povernutysya-oskilky-polityka-rosiyi-nezminna-kravchuk
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