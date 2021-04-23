Полный разрыв отношений с РФ: Кравчук назвал условие

Многих украинцев интересует, как в дальнейшем сложится сотрудничество Украины и России. Однако, по словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, существует возможность полного разрыва любых дипотношений между нашими странами. О заявлении политика сообщает "Фокус", ссылаясь на "4 канал".



Кравчук о разрыве дипотношений с Россией. Фото: РИА Новости

Кравчук уверяет, что Россия способна отказаться от различных переговоров, которые касаются войны на оккупированном Донбассе. Если подобное произойдет, если правительство РФ откажется от "Минских договоренностей" или перестанет быть членом "Нормандской четверки", то Украина будет действовать соответствующе.

По мнению экс-президента, украинское правительство должно будет тотчас прекратить любое дипломатическое сотрудничество со страной-агрессором.

Однако, как объясняет Леонид Кравчук, пока Россию от подобного шага явно удерживает повышенный интерес стран Запада к российско-украинскому конфликту. Тем более, что в том же "нормандском формате" участвуют также Франция и Германия.

Потому политик не видит смысла считать первоочередной проблемой вероятное расторжение любых дипломатических отношений с российской стороной.

Также Кравчук подчеркнул, что в Украине будет сделано все возможное, дабы остановить войну на Донбассе и вернуть себе Крымский полуостров. Неприкосновенность территории государства, считает глава делегации, должна быть на повестке дня в обязательном порядке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Леонид Кравчук относится к вероятной поездке Владимира Зеленского в Россию.

Также на портале вы можете узнать о том, почему Россия предлагает увидеться с представителями Украины, Франции и Германии на территории Донбасса. При этом обычную "нормандию" в Кремле предлагают расширить. Больше подробностей — в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!