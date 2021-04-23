logo
Русский Українська

BTC/USD

50660.72

ETH/USD

2350.90

LTC/USD

238.67

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Полный разрыв отношений с РФ: Кравчук назвал условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Полный разрыв отношений с РФ: Кравчук назвал условие

Если Россия откажется от переговоров по Донбассу, Украина прекратит с ней любые дипломатические отношения

сегодня, 21:31
Автор:

Вечканова Елена

Многих украинцев интересует, как в дальнейшем сложится сотрудничество Украины и России. Однако, по словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, существует возможность полного разрыва любых дипотношений между нашими странами. О заявлении политика сообщает "Фокус", ссылаясь на "4 канал".

Полный разрыв отношений с РФ: Кравчук назвал условие

Кравчук о разрыве дипотношений с Россией. Фото: РИА Новости

Кравчук уверяет, что Россия способна отказаться от различных переговоров, которые касаются войны на оккупированном Донбассе. Если подобное произойдет, если правительство РФ откажется от "Минских договоренностей" или перестанет быть членом "Нормандской четверки", то Украина будет действовать соответствующе.

По мнению экс-президента, украинское правительство должно будет тотчас прекратить любое дипломатическое сотрудничество со страной-агрессором.

Однако, как объясняет Леонид Кравчук, пока Россию от подобного шага явно удерживает повышенный интерес стран Запада к российско-украинскому конфликту. Тем более, что в том же "нормандском формате" участвуют также Франция и Германия.

Потому политик не видит смысла считать первоочередной проблемой вероятное расторжение любых дипломатических отношений с российской стороной.

Также Кравчук подчеркнул, что в Украине будет сделано все возможное, дабы остановить войну на Донбассе и вернуть себе Крымский полуостров. Неприкосновенность территории государства, считает глава делегации, должна быть на повестке дня в обязательном порядке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Леонид Кравчук относится к вероятной поездке Владимира Зеленского в Россию.

Также на портале вы можете узнать о том, почему Россия предлагает увидеться с представителями Украины, Франции и Германии на территории Донбасса. При этом обычную "нормандию" в Кремле предлагают расширить. Больше подробностей — в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://focus.ua/politics/480947-kravchuk-rasskazal-kogda-ukraina-mozhet-razorvat-dipotnosheniya-s-rf
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ