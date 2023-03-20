Страна НАТО отказалась помогать Украине оружием: заявление

Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению 1 млн боеприпасов для Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на брифинге.

Угорщина відмовилась допомогати Україні зброєю

Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, потому что "мы хотим мира, мы не участвуем в этой акции. При этом мы не мешаем другим делать то, что они хотят".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что ранее американское издание Politico сообщало о намерении НАТО подготовить 300 тысяч военнослужащих к готовности быть переброшенными на восточный фланг альянса, чтобы не допустить распространения агрессии России. Но при этом собеседники издания и журналисты высказали сомнение в готовности некоторых неназванных стран представить свое вооружение, в частности боеприпасы для подготовки упомянутого натовского резерва.

"Американские журналисты утверждали, что в ближайшие месяцы альянс ускорит усилия по накоплению оборудования вдоль восточного края альянса и назначит десятки тысяч войск, которые смогут поспешить на помощь союзникам в короткие сроки — шаг, который должен остановить Россию от расширения своей войны за пределы Украины. Однако, чтобы это произошло, НАТО должен убедить отдельные страны предоставить разные элементы: солдат, обучение, лучшую инфраструктуру — и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов", — писали журналисты.

Поскольку страны уже обеспокоены своими запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и оружия от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы альянса, отмечают в Politico. Это вызов, с которым НАТО сталкивался в прошлом и тот, который, как опасаются эксперты, может стать постоянной проблемой для западного альянса, поскольку война России затягивается на второй год.

Позицию Венгрии не раз уже называли пропутинской, а его лидера другом российского диктатора. При этом в самой Венгрии называют свою страну и Ватикан сторонниками мирного решения.

К слову, в следующем месяце именно в Венгрию запланирован визит Папы Римского, также использующего риторику "мира".