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Папа Римский посетит Венгрию, встретится с украинскими беженцами

По приглашению гражданских и церковных властей

сегодня, 18:03
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Автор:

Константин Куликов

28-30 апреля Папа Римский Франциск посетит Венгрию. Визит состоится по приглашению властей и церкви. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Vatikan news.

Папа Римский посетит Венгрию, встретится с украинскими беженцами

Папа відвідає Угорщину

Официальная программа пребывания Понтифика в Венгрии предусматривает официальную встречу в аэропорту Будапешта, визит к президенту, а затем — речь Папы в бывшем кармелитском монастыре. Кроме того, в первый день своего визита глава Римо-католической церкви встретится с епископами, пресвитерами, монашествующими и семинаристами в соборе Святого Стефана.


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На следующий день предусмотрены встречи Франциска с незрячими и слабовидящими детьми, с неимущими и украинскими беженцами, представителями венгерской католической молодёжи, иезуитами.

Воскресным утром 30 апреля Папа возглавит на площади Лайоша Кошута пасхальную мессу, а позже — пообщается с представителями венгерского академического сообщества.

Напомним, что президент Венгрии Виктор Орбан, наравне с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, считается "другом Путина" в Европе. Как сообщают СМИ, на одной из закрытых встреч с деловыми кругами Венгрии Орбан назвал Украину "ничейной землей". В свою очередь, Папа в одном из своих последних обращений призвал "тех, кто имеет власть над странами" к прекращению огня в Украине и скорейшим переговорам. При этом позиция Украины на данный момент противоположна — президент Украины Владимир Зеленский не видит возможности переговоров с Путиным из-за его недоговороспособности, а также нежелания РФ покидать оккупированные территории Украины.

Напротив, по мнению эксперта, РФ сейчас прилагает усилия, чтобы посадить Украину за стол переговоров.



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