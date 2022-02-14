Стефанчук назвал Пристайко профессиональным кадровым дипломатом и заступился за него

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Людмила Слободенюк
Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины, прокомментировал вероятность отложения вступления Украины в НАТО и заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что ради недопущения войны с Россией Украина готова отказаться от членства в Альянсе. Об этом глава украинского парламента рассказал во время брифинга, передает портал "Комментарии".
Руслан Стефанчук. Фото с сайта Верховной Рады
По словам Стефанчука, Украина не отказывается от своих планов и дальше будет двигаться, чтобы присоединиться к НАТО. В настоящее время в Верховной Раде Украины не ведутся консультации относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО.
Что касается заявления Вадима Пристайко, то глава парламента высказался в его защиту, считая, что его слова неправильно трактовали.
Напомним, ранее "Комментарии" уже писали, что в украинском МИД заверили, что слова Пристайко, якобы Украина готова отказаться от курса в Североатлантический Альянс для предотвращения войны с Россией, вырванны из контекста. В России же обрадовались заявлению Пристайка относительно НАТО.Читайте также: Разворот на 180 градусов: почему в Украине заговорили об отказе от членства в НАТО
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