Стефанчук назвал Пристайко профессиональным кадровым дипломатом и заступился за него

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины, прокомментировал вероятность отложения вступления Украины в НАТО и заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что ради недопущения войны с Россией Украина готова отказаться от членства в Альянсе. Об этом глава украинского парламента рассказал во время брифинга, передает портал "Комментарии".

Руслан Стефанчук. Фото с сайта Верховной Рады

По словам Стефанчука, Украина не отказывается от своих планов и дальше будет двигаться, чтобы присоединиться к НАТО. В настоящее время в Верховной Раде Украины не ведутся консультации относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО.

"Я действую четко в соответствии с Конституцией Украины, где предусмотрен курс Украины в ЕС и НАТО. Я приложу все усилия, чтобы это произошло", — заявил председатель Верховной Рады.

Что касается заявления Вадима Пристайко, то глава парламента высказался в его защиту, считая, что его слова неправильно трактовали.

"Пристайко является достаточно профессиональным кадровым дипломатом. Мне это все кажется не как позиция, а возможная какая-то состоявшаяся дизкоммуникация. Зная господина Пристайко и его позицию, он является сторонником идеи вступления Украины в НАТО. А кадровое решение по нему — это исключительно компетенция президента Украины и я думаю, он будет принимать решение не на основании каких-либо советов или подсказок, а на основании детально изученных деталей дела", — сказал Стефанчук.

Напомним, ранее "Комментарии" уже писали, что в украинском МИД заверили, что слова Пристайко, якобы Украина готова отказаться от курса в Североатлантический Альянс для предотвращения войны с Россией, вырванны из контекста. В России же обрадовались заявлению Пристайка относительно НАТО.

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