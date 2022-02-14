Разворот на 180 градусов: почему в Украине заговорили об отказе от членства в НАТО

Сегодня новостные ленты запестрели заголовками о том, что Украина может отказаться от перспектив членства в НАТО, если на кону будет стоять безопасность украинских граждан. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Позже вышел комментарий МИД Украины, в котором сообщается, что слова дипломата вырваны из контекста и вообще курс Украины в НАТО закреплен в Конституции. Как можно оценивать такое заявление и есть ли угроза, что Украина под давлением РФ и Запада может отказаться от перспектив членства в НАТО? Своим мнением на этот счет поделились эксперты.

Флаг НАТО и Украины. Фото из открытых источников

Ни о каком отказе от членства Пристайко не говорил, там речь идет о вынужденных гипотетических компромиссах

Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан считает, что причин для "зарды" нет.

"С утра пошла очередная "зрада". Мол посол Украины отказался от членства в НАТО. Как будто кто-то его нам уже пообещал завтра или послезавтра и один конкретно взятый посол решает за все государство. Первое, что следует сказать, в ближайшие 10 лет членство Украины в НАТО, как кстати и в ЕС, – это фантастика. Это знает любой эксперт по европейской и евроатлантической интеграции. Следовательно, никто не может отказаться от того, перспективы получения чего уже в ближайшее время нет. Второе. Чтобы отказаться от членства, нужно внести изменения в Конституцию Украины, где цель вступления в ЕС и НАТО закреплена. Абсолютно не реалистичная вещь, даже учитывая то, что в ВРУ достаточно депутатов, которые рады были бы это сделать. 300 голосов нет и в обозримом будущем не будет. Плюс не разрешит общество. Ведь за последние 8 лет за вступление в ЕС и НАТО стабильное большинство", – отметил эксперт.

Он добавляет, есть и третий момент. Если Украина станет перед угрозой полной потери независимости и суверенитета в связи с оккупацией Россией и единственным выходом будет согласиться на отказ от членства в НАТО, придется выбирать между плохим и еще хуже. И при таких обстоятельствах компромисс придется искать. Однако компромисс – это не односторонние уступки, это движение обеих враждующих сторон на встречу друг другу. Пока такой угрозы нет. Хотя угроза очередного вторжения действительно есть, и она велика, как никогда раньше.

"В общем, рекомендую тем, кто взялся упорно критиковать Вадима Пристайко, сначала обратиться к первоисточнику, и послушать полностью его интервью BBC. Ни о каком отказе от членства он не говорил, там речь идет о вынужденных гипотетических компромиссах. А вырывать одно предложение из контекста – это не профессионально. Как минимум", – резюмировал Вадим Трюхан.

Своими уступками сегодня мы не оставим русским другой вариант в дальнейшем

Политический эксперт Михаил Бесараб считает комментарий МИД журналистам на слова Пристайко, к сожалению, не ясен. Это настораживает.

"Если в команде Зеленского планируют сейчас "подарить" России внеблоковый статус Украины, то берут на себя ответственность за повторение сегодняшнего напряжения когда-то в будущем. Москва поймет, что устрашение войной дает желаемый результат. И это может касаться не только вопроса нашего членства в НАТО, но и любого другого. Им просто может не понравиться, как мы посмотрели на них", – отметил эксперт.

По его словам, Россия просто будет вынуждена пугать нас наступлением всякий раз, когда услышит от нас что-то неприемлемое для себя. Своими уступками сегодня мы не оставим им другой вариант в дальнейшем. Каждый раз они будут демонстрировать свою готовность нападать, чтобы мы снова чем-то уступили.

"Капитуляция не пройдет. Не ищите варианты. Этого никто не допустит и не простит. По состоянию на сейчас уже есть комментарии и ОПУ, и МИД. Уверяют, что курс в НАТО – неизменный стратегический приоритет. Вот и хорошо", – резюмировал эксперт.

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