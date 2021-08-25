Статья Forbes о встрече Зеленского с Байденом: насколько прогноз может отличаться от реальности

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Елизавета Черных
За неделю до визита президента Украины Владимира Зеленского в США в издании Forbes вышла большая аналитическая о перспективах его переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Статья довольно критическая, вывод из которой – вряд ли Зеленский достигнет каких-либо прорывов на переговорах с Байденом.
Джо Байден и Владимир Зеленский - фото: 24 канал
О чем может говорить появление такой статьи? Насколько этот прогноз может отличаться от реальности? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политолог-американист Владислав Фарапонов обращает внимание, что это – не редакторская статья, а мнение журналиста Кеннета Рапоза, с которым можно согласиться или не согласиться.
Владислав Фарапонов также напоминает, что по итогам встречи точно готовятся к подписанию определенные документы. В частности, будут подписаны соглашения касательно оборонного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере космоса.
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что появление подобной статьи накануне визита Зеленского в Вашингтон является сигналом Киеву.
Поэтому, продолжает эксперт, сигнал Белого дома, выраженный в статье Forbes, предельно прост: или Зеленский перестанет критиковать договоренности Меркель с Байденом по "Северному потоку-2" и возьмёт обязательства по реализации кремлевского сценария по "Минску-2", или столь долгожданный визит в Белый дом закончится столь же безрезультатно, как и визит Меркель в Киев.
Ранее издание "Комментарии" писало о перспективах вступления Украины в НАТО.
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