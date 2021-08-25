Статья Forbes о встрече Зеленского с Байденом: насколько прогноз может отличаться от реальности

За неделю до визита президента Украины Владимира Зеленского в США в издании Forbes вышла большая аналитическая о перспективах его переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Статья довольно критическая, вывод из которой – вряд ли Зеленский достигнет каких-либо прорывов на переговорах с Байденом.

Джо Байден и Владимир Зеленский - фото: 24 канал

О чем может говорить появление такой статьи? Насколько этот прогноз может отличаться от реальности? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Появление такой статьи свидетельствует о том, что нет завышенных ожиданий накануне встречи

Политолог-американист Владислав Фарапонов обращает внимание, что это – не редакторская статья, а мнение журналиста Кеннета Рапоза, с которым можно согласиться или не согласиться.

"В принципе, ничего сверхъестественного в таком громком заголовке ("Встреча украинского телезвезды-Президента с Байденом: незначительные ожидания") и контенте не вижу. Это просто попытка в какой-то мере объяснить американскому читателю, почему администрация Байдена не готова предоставить Киеву то, чего тот хочет. И это происходит не по вине украинской стороны, – отмечает эксперт. – Приоритеты внешней политики администрации Байдена уже можно проследить. И Украина пока не на первых позициях".

Владислав Фарапонов также напоминает, что по итогам встречи точно готовятся к подписанию определенные документы. В частности, будут подписаны соглашения касательно оборонного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере космоса.

"Появление такой статьи свидетельствует о том, что нет завышенных ожиданий накануне встречи. И Украину к этому в какой-то мере готовят. Перенесенный визит на время, когда Конгресс на каникулах, нежелание говорить с украинской делегаций стразу после объявления немецко-американского заявления касательно "Северного потока-2" – всё это говорит о том, что администрация Байдена не может себе позволить на сегодня ставить внешнюю политику на украинском направлении выше, чем свои интересы и другие приоритеты внешней политики", – резюмирует политолог-американист.

Появление статьи накануне визита Зеленского в Вашингтон является сигналом Киеву

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что появление подобной статьи накануне визита Зеленского в Вашингтон является сигналом Киеву.

"Неслучайно и то, что вышла она уже после прощального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев. Его целью было согласование позиций по транзиту российского газа после 2024 года в обмен на выполнение договоренностей по реализации Минских соглашений (о чём, похоже, договорились Байден и Путин на июньской встрече в Женеве). Судя по печальным итогам украинского визита Меркель, которая выполняет функцию главного переговорщика между Москвой, Киевом и Вашингтоном, получить согласие Зеленского на имплементацию формулы Штайнмайера пока не удалось", – отмечает Максим Яли.

Поэтому, продолжает эксперт, сигнал Белого дома, выраженный в статье Forbes, предельно прост: или Зеленский перестанет критиковать договоренности Меркель с Байденом по "Северному потоку-2" и возьмёт обязательства по реализации кремлевского сценария по "Минску-2", или столь долгожданный визит в Белый дом закончится столь же безрезультатно, как и визит Меркель в Киев.

Ранее издание "Комментарии" писало о перспективах вступления Украины в НАТО.





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