Вступление Украины в НАТО: как государству ускорить процесс евроатлантической интеграции

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Елизавета Черных
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ на днях подтвердил решение Бухарестского саммита от 2008 года и заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
Вступление Украины в НАТО - фото из открытых источников
Эксперты для издания "Комментарии" оценили это заявление, а также рассказали, что необходимо сделать Украине, чтобы ускорить процесс евроатлантической интеграции.
Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко отмечает: решение о том, что Украина будет членом НАТО через механизм Плана действий членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе, остается в силе.
По словам Александра Мусиенко, план реформ известен. Более того, по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина интенсифицирует свою деятельность по продвижению в данном направлении.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль призывает не забывать: со стороны руководства НАТО уже неоднократно звучали заявления, что там ждут от Украины реформ. Но дело не только в этом, акцентирует она.
Она напоминает, что наш путь в НАТО начался фактически со времени провозглашения Независимости Украины. Но с тех пор реалии изменились. На территории Украины есть война, есть временно оккупированные территории, а среди членов Альянса нет единства в вопросе предоставления членства нашей стране.
"Конечно, от нас ждут реформ (а не их имитации) для вступления в НАТО. Но не менее важным вопросом остается деоккупация украинских территорий, мирное урегулирование конфликта. Как только эти проблемы будут решены, мы сможем говорить о каких-то более конкретных временных отрезках вступления Украины в Альянс. Важно не терять связь с реальностью и помнить, что в данном вопросе всё зависит только от нас", — считает Катерина Коваль.
Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Эстонии спрогнозировала, когда Украина сможет вступить в ЕС.
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Ігор
сегодня, 13:12
Треба припинити патріотично розкрадати та продавати за 30 рублів Україну. Примусити "патріотів" займатись потребами суспільства, а ні використовувати його собі на користь. Взагалі, треба патріотичним неробам почати працювати, а ні використовувати інших, а самим влаштовувати на чиновницькі корупційні посади кумів та друзів зі "Слуги Рошену". Так само, як на Галицьку та Одеську митниці. Треба довести свою надійність.