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Главная Новости Политика внешняя политика Вступление Украины в НАТО: как государству ускорить процесс евроатлантической интеграции
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Вступление Украины в НАТО: как государству ускорить процесс евроатлантической интеграции

По словам заместителя генсека НАТО, Североатлантический Альянс находится на стороне Украины и поддерживает наше государство

сегодня, 13:36
Автор:

Елизавета Черных

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ на днях подтвердил решение Бухарестского саммита от 2008 года и заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Вступление Украины в НАТО: как государству ускорить процесс евроатлантической интеграции

Вступление Украины в НАТО - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили это заявление, а также рассказали, что необходимо сделать Украине, чтобы ускорить процесс евроатлантической интеграции. 

Для того, чтобы Украина стала членом Альянса, должно открыться окно возможностей

Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко отмечает: решение о том, что Украина будет членом НАТО через механизм Плана действий членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе, остается в силе.

"Оно было подтверждено на июньском саммите НАТО. Причем всеми странами-участницами. Генсек Альянса Йенс Столтенберг не раз озвучивал подобные тезисы. Теперь об этом же говорит его зам. Но есть ряд условий, которые должна выполнить Украина, — подчеркивает эксперт. – Это судебная реформа, реформа сектора безопасности, спецслужб, сектора обороны, приведение соответствующих подразделений к стандартам НАТО".

По словам Александра Мусиенко, план реформ известен. Более того, по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина интенсифицирует свою деятельность по продвижению в данном направлении.

"Но есть еще один принципиально важный момент, – акцентирует эксперт. – Для того, чтобы Украина стала членом Альянса, должно открыться окно возможностей. Я думаю, что это произойдет, когда в РФ начнутся определенные процессы — смена власти, период перехода власти, другие связанные с этим события. И в момент этой слабости северной соседки, страны-агрессора, у Украины появляется очень хороший шанс получить ПДЧ или вообще членство в НАТО. Но к этому нужно быть готовыми. И об этом постоянно говорят партнеры. Нам нужно выбить аргументы у всех скептиков, которые указывают на то, что мы якобы что-то не выполнили. Украине следует активно двигаться по пути реформирования, чтобы при окне возможностей быть готовой вступить в Альянс".

Не менее важным вопросом остается деоккупация украинских территорий, мирное урегулирование конфликта

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль призывает не забывать: со стороны руководства НАТО уже неоднократно звучали заявления, что там ждут от Украины реформ. Но дело не только в этом, акцентирует она.

"Следует понимать, что странами НАТО не могут становиться государства, на территории которых есть вооруженный конфликт или какие-то спорные моменты относительно территорий. Во многом поэтому в заявлении замгенсека НАТО, как и в ряде предыдущих подобного плана, не указаны какие-то конкретные даты, временные сроки приема Украины в Альянс", – поясняет Катерина Коваль.

Она напоминает, что наш путь в НАТО начался фактически со времени провозглашения Независимости Украины. Но с тех пор реалии изменились. На территории Украины есть война, есть временно оккупированные территории, а среди членов Альянса нет единства в вопросе предоставления членства нашей стране.

"Конечно, от нас ждут реформ (а не их имитации) для вступления в НАТО. Но не менее важным вопросом остается деоккупация украинских территорий, мирное урегулирование конфликта. Как только эти проблемы будут решены, мы сможем говорить о каких-то более конкретных временных отрезках вступления Украины в Альянс. Важно не терять связь с реальностью и помнить, что в данном вопросе всё зависит только от нас", — считает Катерина Коваль.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Эстонии спрогнозировала, когда Украина сможет вступить в ЕС. 



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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:12

Треба припинити патріотично розкрадати та продавати за 30 рублів Україну. Примусити "патріотів" займатись потребами суспільства, а ні використовувати його собі на користь. Взагалі, треба патріотичним неробам почати працювати, а ні використовувати інших, а самим влаштовувати на чиновницькі корупційні посади кумів та друзів зі "Слуги Рошену". Так само, як на Галицьку та Одеську митниці. Треба довести свою надійність.

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