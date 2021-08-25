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Аналитики Forbes рассказали, с какими обещаниями от Байдена Зеленский покинет США

Для Байдена дела в Украине теперь не на первом месте

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский покинет Вашингтон лишь с заверениями президента США Джозефа Байдена в дружбе и поддержке против российской агрессии. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение высказали аналитики рейтингового американского издания Forbes, где вышла статья, приуроченная к предстоящему визиту украинского лидера в США.

Аналитики Forbes рассказали, с какими обещаниями от Байдена Зеленский покинет США

Байден и Зеленский Фото: Украинская правда

В статье говорится, что в экономическом плане дела в Украине в последнее время обстоят не очень радужно. Как показывает отчет UNCTAD's World Investment Report, в 2019 году Украина получила чуть больше 3 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это очень мало, особенно, если провести параллель с инвестициями в той же Польше, которая ничем не лучше Украины, но получила 13 миллиардов долларов инвестиций. Объем инвестиций – 2% от ВВП по сравнению с 7,55% в соседней Польше.

Аналитики издания прогнозируют, что, исходя из того, что сегодня в приоритете администрации США, то президент Зеленский уедет обратно в Киев лишь с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии. Ничего другого Байден пообещать Зеленскому не сможет, прежде всего в эконмическом плане.

Издание подчеркивает, самая главная опасность для украинской власти состоит в том, что долг страны уже насчитывает более 65% ВВП, что для развивающегося рынка уже есть предупреждающим звоночком, а учитывая, что у Украины слабый рынок капитала и низкая ликвидность, то это угрожающий сигнал. Аналитики отмечают, если власти ничего не будут предпринимать, что Украина, по факту, рискует превратиться в Аргентину бывшего СССР с бифштексами и чемпионами по футболу.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-глава МИД Украины Павел Климкин дал свой совет Офису президента в преддверии встречи Зеленского и Байдена.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2021/08/22/low-expectations-for-ukraine-tv-star-president-zelenskys-meet-with-biden/?sh=1c8c8094ad31&fbclid=IwAR029P6tUC0iZy4F_K2hguyh2RJuZSRuuBAUcdxl63ekLjWXV6CLrrEBXaM
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