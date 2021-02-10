В НАТО сделали важное заявление насчет войны на Донбассе

В Североатлантическом Альянсе поддержали Украину в вопросе войны на Донбассе, а также поприветствовали усилия нашей страны в поиске путей мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции после своих переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает издание "Укринформ."

Донбасс. Фото: Google

Генсек НАТО призвал Россию вывести свои вооруженные силы с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он сказал, что со Шмыгалем обсуждался вопрос безопасности Украины и Черноморского региона.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО сохраняет единство в вопросе осуждения оккупации Крыма Россией и военной агрессии на Донбассе. Он обратился к России с призывом вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий, а также перестать поддерживать незаконные вооруженные формирования.

Генеральный секретарь поприветствовал усилия нашей страны в поисках мирного пути решения конфликта.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и международное сообщество. Вопреки всем нормам международного права президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

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