Резников рассказал, что будет с жителями ОРДЛО, которые получили российские паспорта

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о том, что будет с жителями ОРДЛОУ, которые получили российские паспорта после деокупации Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию "НВ".

Паспорта РФ на Донбассе. Фото: Google

По словам Резникова, после возвращения оккупированных территорий в состав Украины, его министерство будет поднимать вопрос о том, какой будет политика украинской власти по отношению к жителям ОРДЛО, получившим российское гражданство во время оккупации.

Он сказал, что данный вопрос будет подниматься во время обсуждения законопроекта о переходном периоде. Резников заявил, что людям дадут возможность добровольно решить, гражданами какой страны они хотят быть. Министр заверил, что речь не идет об ущемлении прав или каком-либо принуждении.

Он отметил, что если человек будет считать себя украинским гражданином, то он просто сможет избавиться от российского паспорта. Если же люди были вынуждены получить другое гражданство в оккупации, то это будет предметом отдельного разговора. Также Резников заявил, что в Украине нет процедуры лишения гражданства из-за наличия других паспортов.

Справка: в апреле 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооружённые формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Люди на Донбассе живут под российской оккупацией уже более 7 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России жестко раскритиковали Навального из-за Украины.

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