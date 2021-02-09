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Резников рассказал, что будет с жителями ОРДЛО, которые получили российские паспорта

Все будет добровольно

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о том, что будет с жителями ОРДЛОУ, которые получили российские паспорта после деокупации Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию "НВ".

Резников рассказал, что будет с жителями ОРДЛО, которые получили российские паспорта

Паспорта РФ на Донбассе. Фото: Google

По словам Резникова, после возвращения оккупированных территорий в состав Украины, его министерство будет поднимать вопрос о том, какой будет политика украинской власти по отношению к жителям ОРДЛО, получившим российское гражданство во время оккупации.

Он сказал, что данный вопрос будет подниматься во время обсуждения законопроекта о переходном периоде. Резников заявил, что людям дадут возможность добровольно решить, гражданами какой страны они хотят быть. Министр заверил, что речь не идет об ущемлении прав или каком-либо принуждении.

Он отметил, что если человек будет считать себя украинским гражданином, то он просто сможет избавиться от российского паспорта. Если же  люди были вынуждены получить другое гражданство в оккупации, то это будет предметом отдельного разговора. Также Резников заявил, что в Украине нет процедуры лишения гражданства из-за наличия других паспортов. 

Справка: в апреле 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооружённые формирования. 

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Люди на Донбассе живут под российской оккупацией уже более 7 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России жестко раскритиковали Навального из-за Украины.

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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-reznikov-intervyu-s-vice-premerom-gde-i-kogda-slushat-radio-nv-50140426.html?utm_content=set_lang
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