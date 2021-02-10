У Медведчука назвали причину закрытия его телеканалов

Соратник Виктора Медведчука и нардеп Тарас Козак назвал причину закрытия его телеканалов 112, NewsOne и Zik, на которые президент Зеленский наложил санкции СНБО. Политик потребовал предоставить доказательства своей связи с боевиками. Об этом Козак заявил в комментарии изданию "Страна".

Медведчук. Фото: 24 канал

По словам Козака, причиной наложения санкций СНБО на него и его телеканалы стала информация о том, что он торгует топливом с боевиками "ЛНР-ДНР", которую опубликовали анонимные Telegram-каналы.

Он заявил, что у него нет никаких связей с боевиками на оккупированных территориях, а его компании никогда не торговали с ОРДЛО. Он потребовал доказательств подобной деятельности.

Козак сказал, что никогда не подозревал, что против гражданина Украины можно ввести санкции. Он отметил, что его адвокаты уже обратились во все компетентные органы с требованием предоставить доказательства.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряда его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

Владимир Зеленский заявил, что телеканалы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, а также подрывали путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые будут работать против Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чего стоит ожидать от съезда партии "Слуга народа".

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