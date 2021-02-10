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В НАТО сделали важное заявление по поводу Украины

Требования НАТО вынуждают это делать

сегодня, 14:50
Автор:

Гриниченко Дима

В Североатлантическом альянсе сделали важное заявление по поводу военной помощи Украине. НАТО продолжит поддерживать нашу страну, как одного из главных стратегических союзников. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО и американский конгрессмен Джеральд Коннолли во время конференции "Украина – НАТО: видение – 2030".

В НАТО сделали важное заявление по поводу Украины

Украина в НАТО. Фото: Google

По его словам, требования, которые ставит перед собой Альянс вынуждают предоставлять помощь для партнеров НАТО. Он заявил, что Альянс собирается помогать Украине в отдельных операциях, которые она проводит. Шла ли речь о войне на Донбассе – непонятно. 

Коннолли отметил, что для того, чтобы вступить в НАТО Украина должна побороть коррупцию, укрепить верховенство права, а также упразднить полномочия Службы безопасности по вмешательству в экономические вопросы. 

Недавно Джеральд Коннолли также подал в Конгресс США законопроект о запрете признания оккупации Крыма Россией на уровне правительства США. Американский парламент скоро должен рассмотреть данный документ.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда полуостров был "присоединен" к России после так называемого незаконного  "референдума".

В январе 2019 года Украина закрепила в Конституции стратегический курс в Евросоюз и НАТО.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко может стать новым премьер-министром Украины.

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