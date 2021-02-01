Стало известно, когда Украина сможет отдать долги МВФ

В Верховной Раде рассказали о том, когда Украина сможет отдать все долги Международному валютному фонду и избавиться от кредитной зависимости. Об этом сообщил глава финансового комитета и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Telegram-канал "PavlovskyNews".

МВФ. Фото: Google

По словам Гетманцева, уже через 3-4 года Украина сможет полностью расплатиться с долгами международным донорам. Речь идет не только о МВФ, но и других кредиторах.

Он отметил, что Украина имеет достаточные финансовые мощности и потенциал, чтобы выполнить все кредитные обязательства в 2021 году.

Также нардеп заявил, что без новой программы сотрудничества с МВФ это будет сделать намного сложнее, так как речь идет не только об источнике погашения кредитов, но и сигнале для иностранных инвесторов, которые смогут покупать украинские ценные бумаги под меньший процент.

По прогнозам самого Гетманцева, уже через 3-4 года наша страна сможет полностью отказаться от кредитов международных организаций.

В 2021 году Украина должна выплатить долг МВФ в размере 1,7 миллиарда долларов, а первый платеж должен быть совершен уже 4 февраля.

Даниил Гетманцев прошел в Раду по списку "Слуги народа" под номером 20. Он возглавил комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Также является доктором юридических наук, профессором и адвокатом.

В Парламенте Гетманцев стал известен после инициативы о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса, которая вызвала массовые протесты со стороны ФОПов.

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